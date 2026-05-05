Tiền đạo Văn Dương nhắc nhở các đồng đội trước trận ra quân gặp U17 Yemen

Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi châu lục. Dù vậy, toàn đội vẫn luôn thể hiện tinh thần tập trung cao, sự tự tin và quyết tâm lớn hướng tới cạnh tranh suất vé dự FIFA U17 World Cup.

Thầy trò đội U17 Việt Nam trên sân tập vào tối 4-5. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chia sẻ trước buổi tập vào tối 4-5 (theo giờ địa phương), tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải đấu châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều so với khu vực. “Các đội bóng đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn, nên đòi hỏi chúng em phải tập trung tối đa trong suốt trận đấu”, Văn Dương nói.

Về kinh nghiệm cá nhân, tiền đạo này cho rằng việc từng tham dự VCK U17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn. “Em cũng chia sẻ với các đồng đội là phải luôn giữ sự tự tin nhưng đồng thời phải tập trung tối đa, vì ở giải đấu này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá”, Văn Dương nhấn mạnh.

U17 Việt Nam chú trọng vào các bài "không chiến" khi thể hình của U17 Yemen rất tốt

Hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen, Văn Dương cho biết toàn đội đang tập trung hoàn thiện các chi tiết chuyên môn, đặc biệt là phối hợp và dứt điểm. “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng em đánh giá rất cao Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”, chân sút thuộc lò đào tạo PVF khẳng định.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6-5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7-5 theo giờ Việt Nam). Dù thi đấu vào khung giờ muộn, nhưng vẫn sẽ có đông đảo người hâm mộ tại quê nhà dõi theo và tiếp lửa cho thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland qua màn hình nhỏ. Chia sẻ về điều này, Văn Dương khẳng định: “Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức qua từng trận đấu và quyết tâm giành vé dự U17 World Cup. Mong người hâm mộ sẽ luôn theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển”.

QUỐC CƯỜNG