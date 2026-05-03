HLV Cristiano Roland nhắc lại bài học để vuột vé dự U17 World Cup 2025

Sau ngày đầu tiên chủ yếu tập nhẹ tại khách sạn để phục hồi sau chặng dài di chuyển từ Việt Nam sang, đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Jeddah, chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam trên sân tập ngày 2-5. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều 2-5 (giờ địa phương), các cầu thủ tỏ ra rất hưng phấn khi trở lại sân cỏ sau quãng thời gian di chuyển và hồi phục. Chất lượng mặt sân tập được đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai giáo án.

Mối lo ban đầu về thời tiết tạm xua tan khi tại Jeddah dù có nắng nhưng không gây cảm giác quá khó chịu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu hơn vào buổi chiều tối, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi.

Theo HLV trưởng Cristiano Roland, giai đoạn này đội tuyển ưu tiên tối đa cho việc bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu. “Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất có thể sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng VCK U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, ông chia sẻ.

Ảnh: ĐOÀN NHẬT

“Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. BHL đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Nhắc lại bài học từ VCK U17 châu Á 2025, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu. Theo đánh giá của ông, nhìn vào số liệu thống kê thì có thể thấy rằng lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, nhưng để đạt kết quả cao, đội tuyển cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Thầy trò HLV Cristiano Roland và bài học tại giải U17 châu Á 2025 Nhà cầm quân người Brazil tỏ ý tiếc rẻ việc đội U17 Việt Nam hụt vé tham dự World Cup hồi năm ngoái khi hòa cả 3 trận trước Australia, Nhật Bản và UAE. Trong đó bàn bị UAE gỡ 1-1 diễn ra vào cuối trận. Với 3 trận toàn hòa, Việt Nam đã bị loại đầy tiếc nuối. U17 Việt Nam hòa U17 UAE 1-1 vào năm 2025 “Ở giải đấu trước, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ: không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

LÊ ANH