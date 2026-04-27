U17 Việt Nam thi đấu khung giờ như World Cup tại VCK U17 châu Á 2026

Theo lịch thi đấu tại VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5 tới đây, các trận đấu đều diễn ra vào lúc nửa đêm, điều đó đòi hỏi các đội bóng đến từ Đông Á, Đông Nam Á phải sớm thích nghi với múi giờ.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Hàn Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Yemen. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-5 đến 24-5-2026 với sự tham dự của 16 đội tuyển.

Tại Vòng chung kết, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở 4 bảng để chọn 8 đội có thành tích cao nhất vào tứ kết, đồng thời giành quyền tham dự FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.



Các bảng đấu đều có độ khó như nhau. Với danh hiệu đương kim vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ là cú hích về mặt tâm lý cho thầy trò HLV Roland trước khi tranh tài ở đấu trường gồm nhiều đối thủ mạnh này.

Sau khi trở về từ Indonesia vào tối 26-4, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện để giữ phong độ trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự giải châu Á.

Tin liên quan Đội tuyển U17 Việt Nam duy trì tập luyện hướng đến VCK châu Á 2026

LÊ ANH