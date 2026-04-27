U17 Việt Nam thi đấu khung giờ như World Cup tại VCK U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Hàn Quốc, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Yemen. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-5 đến 24-5-2026 với sự tham dự của 16 đội tuyển.
Tại Vòng chung kết, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở 4 bảng để chọn 8 đội có thành tích cao nhất vào tứ kết, đồng thời giành quyền tham dự FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.
Các bảng đấu đều có độ khó như nhau. Với danh hiệu đương kim vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ là cú hích về mặt tâm lý cho thầy trò HLV Roland trước khi tranh tài ở đấu trường gồm nhiều đối thủ mạnh này.
Sau khi trở về từ Indonesia vào tối 26-4, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện để giữ phong độ trước khi di chuyển sang Saudi Arabia tham dự giải châu Á.