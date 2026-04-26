Đội tuyển U17 Việt Nam duy trì tập luyện hướng đến VCK châu Á 2026

Ngay sau khi trở về nước vào tối 26-4, đội tuyển U17 Việt Nam đã di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục tập luyện nhằm hướng đến VCK U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ vào tối 26-4. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tiếp bước sự thành công mà U23 Việt Nam từng làm mới đây khi vừa giành HCV SEA Games 33 đã tiếp tục giai đoạn rèn binh chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 chứ không ngơi nghỉ. Thầy trò HLV Roland cũng không có quãng nghỉ sau khi đem Cúp vô địch Đông Nam Á về nước mà tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho đấu trường được đánh giá đẳng cấp hơn.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5-5 đến 23-5, quy tụ 16 đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại và được vào 4 bảng đấu. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà Saudi Arabia tham gia tranh tài tại FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam được ví như là "Vua" của sân chơi U17 Đông Nam Á khi 4 lần giành ngôi vô địch giải đấu này. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen (ngày 7-5), U17 Hàn Quốc (ngày 10-5) và U17 UAE (ngày 14-5). Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời hướng tới mục tiêu xa hơn là cạnh tranh suất tham dự U17 World Cup.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng ngày 1-5.

QUỐC CƯỜNG