Thầy trò HLV Cristiano Roland lưu trú ở khách sạn từng đem lại may mắn cho U23 Việt Nam

Sau hơn nửa ngày di chuyển, đội tuyển U17 Việt Nam đã đến Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 1-5 để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026. Đội được BTC nước chủ nhà bố trí lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, nơi mà đội U23 Việt Nam nghỉ tại VCK U23 châu Á vừa qua.

Đội tuyển U17 Việt Nam đến Saudi Arabia sau hơn 12 giờ di chuyển.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ngày 3-5 mới là thời điểm các hoạt động chính thức của giải đấu bắt đầu. Tuy nhiên, VFF đã chủ động xây dựng kế hoạch để đội tuyển sang sớm trước hai ngày nhằm giúp thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng như làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà.

Mặc dù không nằm trong lịch trình chính thức của AFC, Ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức đón tiếp U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus. Đây cũng là khách sạn chính thức của đội tuyển trong suốt thời gian tham dự giải đấu. Đáng chú ý, nơi đây từng là địa điểm đóng quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà đội đã giành quyền vào trận tranh hạng Ba.

Nhiều người hâm mộ phát hiện thầy trò HLV Roland đi cùng chuyến bay sang Saudi Arabia và tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội đã dùng bữa trưa với chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, trước khi các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình dài. Theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ sẽ tập gym và thực hiện các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.

Đội sẽ có gần 1 tuần chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen vào tối 7-5.

