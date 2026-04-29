U17 CHDCND Triều Tiên rút khỏi VCK U17 châu Á 2026

Trước thềm khai mạc VCK U17 châu Á 2026, CHDCND Triều Tiên bất ngờ thông báo rút đội U17 nước này không tham dự giải. Quyết định vào giờ chót khiến LĐBĐ châu Á không kịp tính phương án cử đội thay thế mà khả năng cao nhất là điều chỉnh lại cấu trúc của giải đấu. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều đội ở mục tiêu tranh vé tham dự World Cup, trong đó có U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho mục tiêu săn vé dự World Cup 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tham dự VCK U17 châu Á 2026 có 16 đội được chia vào 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tại Saudi Arabia. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng Tứ kết, đồng thời giành suất tham dự VCK U17 World Cup. Do Qatar là nước chủ nhà của VCK U17 World Cup 2026 nên trường hợp đội này lọt vào vòng Tứ kết thì suất vớt đi World Cup sẽ dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở 4 bảng.

U17 CHDCND Triều Tiên nằm ở bảng D cùng với các đội U17 Uzbekistan, U17 Australia và U17 Ấn Độ nhưng nay chỉ còn 3 đội. Khả năng AFC sẽ không bổ sung đội thay thế, nên khi xét đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thì điều chỉnh cách tính điểm. Khi ấy AFC phải loại trừ kết quả thi đấu giữa đội đứng thứ ba với đội đứng thứ tư trong cùng bảng đấu (ở những bảng 4 đội) để đảm bảo công bằng.

Đội U17 Việt Nam nằm bảng C cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Nếu đứng nhất, nhì chung cuộc thì không phải lo, nhưng nếu đứng thứ ba thì khi xét suất vớt sẽ hủy kết quả gặp đội cuối bảng. Vì thế thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều, nhất là hai trận đấu với UAE và Yemen, bởi ở bảng này Hàn Quốc được nhận diện là rất mạnh.

QUỐC CƯỜNG