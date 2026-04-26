Những nhà vô địch U17 Đông Nam Á về nước

Tối 26-4, các nhà đương kim vô địch U17 Đông Nam Á đã về đến sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá. Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra sân bay đón thầy trò đội tuyển và trao tặng những bó hoa tươi thắm đến toàn đội.

Đông đảo người hâm mộ ra sân bay Nội Bài chào đón thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam khi về nước vào tối 26-4.

Chức vô địch Đông Nam Á được đánh giá là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam. Chia sẻ tại sân bay, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và tính kỷ luật của các cầu thủ trong suốt giải đấu.

Theo Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú, thành công tại khu vực mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực, duy trì khát khao và hướng tới những thử thách ở cấp độ cao hơn. “Vé dự World Cup là mục tiêu của cả một quá trình dài. Các cầu thủ còn rất trẻ, niềm vui chiến thắng là điều dễ hiểu nhưng phía trước là những thử thách lớn hơn rất nhiều”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn đến VFF, người hâm mộ đã đồng hành cùng đội trong thời gian qua. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định chức vô địch là nguồn động lực để toàn đội tiếp tục phấn đấu, đồng thời nhấn mạnh U17 Việt Nam sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang mục tiêu quan trọng phía trước. Đó là VCK U17 châu Á.

U17 Việt Nam hiện đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 16 trận bất bại, trong đó có 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Các học trò của HLV Cristiano Roland ghi tới 59 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn, cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và tính tổ chức nơi hàng phòng ngự, yếu tố then chốt khi bước ra đấu trường châu lục.

ĐOÀN NHẬT