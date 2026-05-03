AFC đánh giá cao U17 Việt Nam trước thềm VCK U17 châu Á 2026

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5-5 tới đây tại Saudi Arabia, giải đấu mà U17 Việt Nam nằm chung bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Mục tiêu của các đội tại giải lần này không chỉ là tiến xa, giành thứ hạng cao nhất mà còn quyết sở hữu vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Như thông tin trước đó, số suất tham dự ngày hội bóng đá U17 thế giới lần này rất rộng khi khu vực châu Á được dành đến 8 vé. Qua đó, những đứng nhất, nhì bảng là đồng thời sở hữu vé tham dự World Cup. Trong trường hợp 8 đội vào tứ kết có U17 Qatar thì đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất của các bảng sẽ giành suất vớt bởi Qatar là nước chủ nhà VCK U17 World Cup nên được đặc cách vào thẳng VCK.

Trong bài viết đánh giá về các đội tham dự VCK U17 châu Á 2026, trang the-afc.com đã nêu quyết tâm cao độ của các cầu thủ U17 Việt Nam vốn đã thi đấu rất ấn tượng ở vòng loại. “Đội U17 Việt Nam đã toàn thắng cả 5 trận ở vòng loại, ghi 30 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Điều đó giúp U17 Việt Nam giành quyền lọt vào vòng chung kết giải U17 châu Á một cách xứng đáng”, trang the-afc.com viết.

U17 Việt Nam cũng nằm trong nhóm đội có thành tích tốt ở đấu trường châu Á khi đã có 9 lần góp mặt ở vòng chung kết, với thành tích tốt nhất là vào bán kết năm 2000. Ở lần gần nhất vào năm 2025, U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận đều hòa trước U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE. Kết quả đã buộc các cầu thủ Việt Nam lỡ suất tham dự World Cup rất đáng tiếc.

Tại VCK U17 châu Á lần này, đội tuyển U17 Việt Nam lại cùng bảng với U17 UAE và gặp đối thủ này vào ngày 14-5 sau khi gặp U17 Yemen (7-5) và U17 Hàn Quốc (10-5). Bóng đá trẻ vốn khó nói trước điều gì, nhưng sự ổn định, tiến bộ của các tuyến trẻ Việt Nam trong thời gian qua hun đúc niềm tin vào khả năng U17 Việt Nam sẽ tiến xa. Cả 3 trận đấu của U17 Việt Nam tại bảng C đều diễn ra vào khung giờ nửa đêm, 23 giờ và 0 giờ (giờ Việt Nam).

