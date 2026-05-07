U17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu trận ra quân tại VCK U17 châu Á vào rạng sáng ngày 7-5 gặp U17 Yemen và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Đậu Quang Hưng ghi bàn đem chiến thắng chung cuộc về cho U17 Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sức trẻ, sự tự tin và đang có phong độ tốt, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận và đã gây nhiều bất ngờ cho đối phương với những pha lên bóng tốc độ từ hai biên của Văn Dương và Sỹ Bách ở hai cánh.

Thế trận lấn lướt đã giúp U17 Việt Nam nhiều thời điểm đẩy đối phương lùi thấp đội hình phòng ngự. Nhiều cú sút cầu môn được thực hiện về phía khung thành U17 Yemen trong quãng thời gian này nhưng đều không chính xác từ Sỹ Bách, Đại Nhân, Văn Dương.

Tấn công nhiều, các cầu thủ Việt Nam cũng tổ chức phòng ngự tốt khi lường trước tốc độ và sự nguy hiểm của đối phương trong các pha phản công. Thủ môn Xuân Hòa có nhiều tình huống cứu thua cho khung thành đội nhà. Cùng với đó là khả năng tổ chức bọc lót phòng ngự hiệu quả của các hậu vệ.

U17 Việt Nam kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Ảnh: VFF

Thế trận ở hiệp hai không đổi với ưu thế về kiểm soát bóng nghiêng về các cầu thủ Việt Nam. Phút 61, cú sút xa của Anh Hào đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Yemen, nhưng hậu vệ đội bạn kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi. Chỉ một phút sau, Minh Thủy thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Chu Ngọc Nguyễn Lực băng xuống dứt điểm, song hậu vệ Yemen tiếp tục chơi lăn xả để cứu thua.

Những nỗ lực của U17 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 78, từ đường chuyền vượt tuyến của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đậu Quang Hưng khống chế gọn gàng bên cánh phải trước khi xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đến giữa hiệp hai ghi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: VFF

Chiến thắng 1-0 giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có được 3 điểm quan trọng và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C, sau khi trận đấu còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 10-5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Hàn Quốc, trong khi U17 Yemen gặp U17 UAE.

QUỐC CƯỜNG