Thủ quân đội tuyển U17 Việt Nam tự tin trước cuộc so tài với U17 Hàn Quốc

Tinh thần của U17 Việt Nam đang lên cao sau trận ra quân giành trọn 3 điểm trước U17 Yemen. Đội sẽ sớm giành vé vào tứ kết nếu thắng U17 Hàn Quốc vào tối 10-5, thủ quân Đăng Khoa đã có nhưng chia sẻ tự tin trước trận đấu này.

U17 Việt Nam sẵn sàng gặp U17 Hàn Quốc với tinh thần cao nhất. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết: “Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt. Sau trận thắng Yemen, chúng em đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc”. Thủ quân đội tuyển U17 Việt Nam chia sẻ thêm: “HLV trưởng và các thầy đã nhắc nhở chúng em phải giữ sự tập trung, vì phía trước sẽ là trận đấu rất khó khăn”.

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đăng Khoa cho rằng U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. BHL sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để toàn đội đáp ứng được trận đấu. Cá nhân em đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Đăng Khoa nói.

Với vai trò đội trưởng, cầu thủ này cũng luôn chủ động động viên tinh thần các đồng đội trước trận đấu lớn. “Em luôn nhắc nhở mọi người giữ sự tập trung, tự tin và đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trên sân”, Đăng Khoa cho biết.

Thầy trò đội tuyển trên sân tập ngày 9-5.

Theo Đăng Khoa, điều quan trọng nhất mà U17 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu tới là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. “Trận đấu ngày mai với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Toàn đội cần duy trì sự tập trung và thực hiện tốt đấu pháp mà BHL đã đề ra”, đội trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

Giành vé vào tứ kết đồng nghĩa với việc lấy suất tham dự VCK U17 World Cup. Đó là mục tiêu mà U17 Việt Nam đang hướng đến, Đăng Khoa khẳng định: “Tinh thần toàn đội hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Chúng em đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 23 giờ (giờ Việt Nam). Trên bảng xếp hạng hiện nay, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, trong khi U17 Hàn Quốc có 1 điểm sau trận hòa U17 UAE.

QUỐC CƯỜNG