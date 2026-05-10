HLV Kim Sang-sik hài lòng với kết quả bốc thăm Asian Cup 2027

Có mặt trực tiếp tham dự lễ bốc thăm Asian Cup 2027, nhà cầm quân người Hàn Quốc hài lòng về kết quả. Ông cũng có những chia sẻ khi đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, đội bóng quê hương của mình.

HLV Kim Sang-sik tự tin trước cuộc so tài cùng Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Cup 2027.

“Dù đội tuyển Hàn Quốc hay UAE cũng đều là những đội bóng mạnh, nhưng nhìn tổng thể tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ”, HLV Kim Sang-sik nói.

Đánh giá về các đối thủ trong bảng, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Đúng là các đối thủ đều mạnh, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt. Trước đây đội U23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước đội tuyển Hàn Quốc và giành được chiến thắng. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ.

Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ. ĐTVN sẽ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội sẽ chơi tốt”.

Nói về việc phải đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn: “Đội tuyển Hàn Quốc thực sự là một đội bóng rất mạnh ở châu Á với nhiều cầu thủ giỏi. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Nếu có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể chơi sòng phẳng và đạt kết quả tốt trước đối thủ này. Tôi tin rằng với đà phát triển từ lứa U23 và sự tự tin hiện có, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu đúng khả năng”.

LÊ ANH