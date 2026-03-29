Đội tuyển U20 nữ Việt Nam chốt danh sách, lên đường tham dự giải châu Á 2026

Ngày 29-3, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan, chính thức bắt đầu hành trình tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026, giải đấu được tính cho vòng loại U20 nữ thế giới 2026.

VCK U20 nữ châu Á 2026 đến gần với đội tuyển U20 nữ Việt Nam.

Trước đó, đội đã có đợt tập huấn ngắn ngày tại TPHCM với các trận giao hữu cùng CLB nữ TPHCM, U20 nữ Uzbekistan. Trước khi lên đường sang Thái Lan, ban huấn luyện đội tuyển U20 nữ Việt Nam cũng đã hoàn tất công tác nhân sự khi chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự giải.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 10g30 (giờ địa phương). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, toàn đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn Jubilee Prestige Ratchadaphisek để nhận phòng, ổn định nơi lưu trú và chuẩn bị cho các hoạt động chuyên môn.

Tại VCK U20 nữ châu Á 2026, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của U20 nữ Trung Quốc, U20 nữ Thái Lan và U20 nữ Bangladesh. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp U20 nữ Trung Quốc vào lúc 16 giờ ngày 1-4 trên SVĐ Nonthaburi.

VCK U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 18-4-2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết theo thể thức loại trực tiếp. Đặc biệt, 4 đội có thành tích cao nhất tại giải sẽ trở thành đại diện của châu Á tham dự VCK U20 nữ thế giới 2026.

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào các buổi tập luyện nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới mục tiêu thi đấu nỗ lực và đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục.

LÊ ANH