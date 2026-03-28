Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đến thăm và động viên đội tuyển U20 nữ Việt Nam

Ngày 28-3, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có buổi gặp mặt, động viên tinh thần đội tuyển U20 nữ Việt Nam trước khi đội lên đường sang Thái Lan tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U20 nữ châu Á 2026.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú căn dặn các cầu thủ U20 nữ Việt Nam trước thềm VCK U20 nữ châu Á 2026.

Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú gửi lời chúc tới toàn đội, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu lần này trong hành trình hướng đến mục tiêu lớn của bóng đá nữ trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Ông Trần Anh Tú căn dặn các cầu thủ cần đặc biệt chú trọng giữ gìn sức khỏe, duy trì thể trạng tốt, đảm bảo sự tập trung cao độ trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu. Phó Chủ tịch VFF khẳng định VFF luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển yên tâm thi đấu, hướng đến mục tiêu quan trọng ở đấu trường châu lục, qua đó mở ra cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự FIFA U20 Women’s World Cup.

Đại diện đội tuyển, đội trưởng Lưu Hoàng Vân gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo VFF vì sự quan tâm, động viên kịp thời dành cho toàn đội. Hoàng Vân khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để đạt kết quả tốt tại VCK U20 nữ châu Á 2026.

Thầy trò đội tuyển U20 nữ Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo VFF

Theo kế hoạch, sáng mai (29-3), đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan trên chuyến bay khởi hành lúc 8g40, đến Bangkok để bước vào chiến dịch thi đấu tại VCK.

Tại giải lần này, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của các đối thủ gồm U20 nữ Trung Quốc, U20 nữ Thái Lan và U20 nữ Bangladesh.

LÊ ANH