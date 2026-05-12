Bóng đá nữ Đông Nam Á trượt vé U17 World Cup đáng tiếc

U17 nữ Thái Lan, đại diện cuối cùng của Đông Nam Á, cũng đón nhận thất bại tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, qua đó đánh rơi cơ hội giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026.

U17 nữ Thái Lan đánh rơi cơ hội giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026. ẢNH: AFC

Các cầu thủ Thái Lan ra sân thi đấu sau khi biết thất bại 0-2 của U17 nữ Việt Nam trước Australia ở trận tứ kết U17 nữ châu Á 2026. Thành thử, cô trò HLV Thidarat Wiwasukhu trở thành niềm hy vọng cuối cùng của Đông Nam Á trong việc cạnh tranh tấm vé đến với đấu trường thế giới.

Tuy nhiên, đối thủ của Thái Lan là CHDCND Triều Tiên hoàn toàn vượt trội về đẳng cấp. Ngay trong hiệp 1, Yu Jong-hyang đã lập cú đúp, cùng với tình huống phản lưới nhà của Tamsakul (Thái Lan), giúp CHDCND Triều Tiên dẫn trước 3-0.

Sang hiệp 2, So Ye-rim đóng góp thêm 2 bàn thắng, còn pha lập công còn lại được thực hiện bởi Ri Kyong-im, qua đó ấn định chiến thắng thuyết phục 6-0 cho đại diện đến từ Đông Á. Thất bại của Thái Lan cũng khép lại hành trình của các đội tuyển Đông Nam Á tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Bên cạnh Australia và CHDCND Triều Tiên, hai tấm vé còn lại của bóng đá châu Á tham dự U17 World Cup 2026 thuộc về Nhật Bản và Trung Quốc.

Cụ thể, Nhật Bản thắng sát nút Hàn Quốc với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Rara Higuchi. Trong khi đó, chủ nhà Trung Quốc thắng thuyết phục Ấn Độ 3-0 với các bàn thắng của Huang Qinyi, Liu Yuxi (phạt đền) và Li Qixian.

U17 nữ Việt Nam đón nhận thất bại đáng tiếc trước Australia. ẢNH: AFC

Không chỉ giành vé dự đấu trường thế giới, bốn đội tuyển kể trên cũng sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng bán kết diễn ra vào ngày 14-5 tới. Theo lịch thi đấu, Nhật Bản gặp Australia (14 giờ Việt Nam), còn Trung Quốc đối đầu CHDCND Triều Tiên (18g30).

Còn với U17 nữ Việt Nam, dù lỡ cơ hội dự U17 World Cup 2026, màn trình diễn của các học trò HLV Masahiko Okiyama vẫn để lại dấu ấn đậm nét với giới chuyên môn. Đây là lần đầu tiên U17 nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng để góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp tại sân chơi châu lục, tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ nước nhà.

Ngày mai (12-5), Trần Thị An cùng các đồng đội sẽ trở về Hà Nội, khép lại hành trình gần hai tuần tại Trung Quốc.

Tin liên quan U17 nữ Việt Nam dừng bước trước U17 Australia

HỮU THÀNH