Yemen giúp U17 Việt Nam nắm quyền tự quyết cuộc đua đi World Cup

Kết quả có lợi từ cặp đấu giữa UAE và Yemen đã giúp U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup 2026.

Các cầu thủ U17 Yemen khiến cuộc đua giành vé đi World Cup tại bảng C trở nên khó lường. ẢNH: AFC

Rạng sáng 11-5 (giờ Việt Nam), các cầu thủ UAE và Yemen bước ra sân thi đấu lượt trận thứ hai tại bảng C thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2026 với quyết tâm chiến thắng rất lớn. Nhất là với Yemen, áp lực giành 3 điểm lớn hơn vì đã để thua U17 Việt Nam ở trận ra quân.

Sức ép về mặt tâm lý khiến Yemen để Hussain Ali ghi bàn mở tỷ số cho UAE ở phút 25. Dẫu vậy, HLV Mohammed Fadhl Saleh trong giờ nghỉ giải lao đã nhanh chóng xốc lại tinh thần cho các học trò, để rồi Yemen có hiệp 2 đầy bùng nổ. Trận đấu vừa trở lại được 4 phút, Ali Al-Maghdi có pha lập công gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà hưng phấn, Sailan Basheer tỏa sáng để lần đầu đưa Yemen dẫn trước ở phút 53. Sau bàn thua thứ 2, UAE buộc phải đẩy cao đội hình. Cuộc rượt đuổi tỷ số trở nên hấp dẫn hơn ở phút 62, khi Al Meri tỏa sáng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Càng về cuối trận, sức ép mà Yemen gia tăng về phía cầu môn đối phương càng lớn. Để rồi những nỗ lực tấn công của họ được đền đáp ở phút 85, khi Mohammed Sadeq bằng pha dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 chung cuộc. Bàn thắng vàng của Mohammed Sadeq giúp Yemen có 3 điểm đầu tiên, tạm xếp thứ 3 vì thua U17 Việt Nam về thành tích đối đầu (thua 0-1 trận ra quân).

Sau lượt trận thứ 2 tại bảng C, U17 Việt Nam dù tụt xuống xếp thứ 2 nhưng vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup 2026. Nếu thắng UAE ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 14-5, thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ nằm trong tốp 2 đội đứng đầu bảng C, qua đó đoạt vé vào tứ kết U17 châu Á lẫn suất dự đấu trường thế giới.

Tuy nhiên, đây vẫn là bảng đấu khó lường vì 3 đội còn lại gồm Hàn Quốc (4 điểm), Yemen (3 điểm) và UAE (1 điểm) vẫn còn cơ hội đi tiếp. Trong đó, UAE chắc chắn sẽ thi đấu với tâm thế “được ăn cả ngã về không” ở cuộc so tài với U17 Việt Nam, còn Hàn Quốc sẽ phải dè chừng ẩn số mang tên Yemen trong trận đấu cùng giờ.

HỮU THÀNH