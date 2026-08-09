Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026

Singapore đã làm nên bất ngờ lớn, sau khi cầm hòa đương kim vô địch Việt Nam 0-0 ngay trên sân Mỹ Đình đã tiếp tục chia điểm Indonesia với tỷ số 1-1 trên sân nhà để ghi tên ở vòng bán kết.

Vòng bán kết được xác định hai cặp đấu gồm Thái Lan – Singapore và Việt Nam – Malaysia. Lượt đi thi đấu vào các ngày 15, 16-8 và lượt về vào các ngày 18, 19-8. Do dẫn đầu bảng nên hai đội Việt Nam và Thái Lan thi đấu trận lượt về trên sân nhà.

LÊ ANH