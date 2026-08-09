Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026

Vòng bán kết được xác định hai cặp đấu gồm Thái Lan – Singapore và Việt Nam – Malaysia. Lượt đi thi đấu vào các ngày 15, 16-8 và lượt về vào các ngày 18, 19-8. Do dẫn đầu bảng nên hai đội Việt Nam và Thái Lan thi đấu trận lượt về trên sân nhà.
Singapore đã làm nên bất ngờ lớn, sau khi cầm hòa đương kim vô địch Việt Nam 0-0 ngay trên sân Mỹ Đình đã tiếp tục chia điểm Indonesia với tỷ số 1-1 trên sân nhà để ghi tên ở vòng bán kết.
Vòng bán kết được xác định hai cặp đấu gồm Thái Lan – Singapore và Việt Nam – Malaysia. Lượt đi thi đấu vào các ngày 15, 16-8 và lượt về vào các ngày 18, 19-8. Do dẫn đầu bảng nên hai đội Việt Nam và Thái Lan thi đấu trận lượt về trên sân nhà.