Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

Theo thể thức thi đấu, vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra theo hình thức vòng tròn một lượt, sân nhà – sân khách, mỗi đội thi đấu bốn trận (hai trận sân nhà, hai trận sân khách) trong giai đoạn từ ngày 24-7 đến 8-8-2026.
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi – lượt về, diễn ra từ ngày 15-8 đến 26-8-2026.
Đội tuyển Việt Nam hiện đang tập huấn tại Hàn Quốc, sẽ về nước vào ngày 14-7 để vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị.