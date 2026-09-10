Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026-2027

Vòng 2 V-League 2026-2027 sẽ diễn ra trong ba ngày 10, 11 và 12-9. Sau vòng này, giải sẽ tạm nghỉ để tập trung đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Cuộc so tài đáng chú ý là trận đấu sớm giữa TC Viettel và CAHN trên sân Hàng Đẫy vào ngày 10-9, đây là hai đội đạt thứ hạng cao nhất ở mùa bóng trước.

Trong khi đó, Hà Nội FC hy vọng giành điểm đầu tiên, thậm chí là chiến thắng khi về sân nhà tiếp SLNA. Sau cú sẩy chân 1-3 ở vòng 1 V-League 2026-2027 trên sân của đội Công an TPHCM, Hà Nội FC không muốn để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa.

Các ứng viên còn lại được nhận diện tranh vô địch mùa này cũng nhiều hy vọng giành 3 điểm khi gặp các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Đó là Ninh Bình tiếp Thanh Hóa; Công an TPHCM gặp Bắc Ninh trên sân khách và Nam Định cũng vào sân Chi Lăng gặp Đà Nẵng.

Cùng thua ở trận ra quân V-League 2026-2027, cuộc so tài giữa hai đội HA.GL và Hải Phòng cũng đáng quan tâm khi cả hai đều muốn giành điểm để sớm cải thiện tình hình.

KHÁNH VÂN