Bóng đá trong nước

Vòng 2 V-League có đến 4 cầu thủ bị “treo giò”

SGGPO

Tính chất quyết liệt của V-League 2026-2027 không chỉ thể hiện qua những trận thắng cách biệt ở lượt trận đầu tiên mà danh sách cầu thủ bị cấm thi đấu ở vòng 2 lên đến 4 cầu thủ do cùng một lỗi: Thẻ đỏ.

Mạnh Dũng sẽ vắng mặt ở hai trận V-League tiếp theo của Thể Công Viettel. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Mạnh Dũng sẽ vắng mặt ở hai trận V-League tiếp theo của Thể Công Viettel. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở vòng đầu tiên V-League mùa này có đến 3 thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Riêng trận Đồng Nai – Thể Công Viettel đã có 2 thẻ đỏ dành cho Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel) và Jovic Filip (Đồng Nai). Chính vì thế mà Mạnh Dũng sẽ vắng mặt trong trận Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội ở vòng 2 trong trận “derby thủ đô”.

Ngoại binh Jovic Filip cũng ngồi khán đài trong chuyến làm khách của Đồng Nai trên sân Hà Tĩnh vào ngày 13-9. Vắng cầu thủ này Đồng Nai sẽ ảnh hưởng đến lối chơi khi đội tân binh này lệ thuộc không nhỏ vào các ngoại binh. Trận này lại không được phép thua khi vừa thua ở trận ra quân sẽ khó cho thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Đội tân binh khác là Bắc Ninh cũng hụt Nguyễn Văn Đạt do thẻ đỏ (2 vàng ở vòng 1). Cầu thủ còn lại là Công Nhật của Hà Nội FC, vốn bị thẻ đỏ ở trận cuối mùa bóng trước nên nghỉ 2 trận đầu mùa V-League 2026-2027 nên sẽ ngồi khán đài ở trận Hà Nội FC – SLNA.

Vòng 2 V-League sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11, 12 và 13-9. Sau đó, mùa giải tạm ngưng để tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và U23 Việt Nam cũng hội quân để góp mặt tại ASIAD 2026.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

V-League ASEAN Cup U23 Việt Nam thẻ đỏ ASIAD Vòng 2

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