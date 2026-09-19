Lịch thi đấu bóng đá

Bảng xếp hạng AFC Champions League Two 2026-2027

SGGPO

Đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League Two 2026-2027 là Thể Công Viettel, đương kim Á quân V-League và sau trận ra quân trên sân nhà đã bị Melboune Victoty (Australia) cầm hòa 1-1.

Bảng xếp hạng AFC Champions League Two 2026-2027

AFC Champions League Two 2026-2027 là mùa giải thứ ba tổ chức theo cách mới, quy tụ 32 đội, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Vòng bảng khởi tranh từ ngày 15-9-2026 theo thể thức thi đấu sân nhà – sân khách, với hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng 16 đội.

Qua lượt trận đầu tiên bảng A, đại diện của Hàn Quốc là FC Seoul bất ngờ thua Pesib Bandung 0-1.

Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 14-10, Thể Công Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân FC Seoul. Trong khi Melbourne tiếp khách Pesib Bandung.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

AFC Champions League Two FC Seoul Thể thức Tây Á Thể Công Chia đều Melbourne Khởi tranh Quy tụ Giành quyền

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn