Bảng xếp hạng AFC Champions League Two 2026-2027

Đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League Two 2026-2027 là Thể Công Viettel, đương kim Á quân V-League và sau trận ra quân trên sân nhà đã bị Melboune Victoty (Australia) cầm hòa 1-1.

AFC Champions League Two 2026-2027 là mùa giải thứ ba tổ chức theo cách mới, quy tụ 32 đội, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Vòng bảng khởi tranh từ ngày 15-9-2026 theo thể thức thi đấu sân nhà – sân khách, với hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng 16 đội.

Qua lượt trận đầu tiên bảng A, đại diện của Hàn Quốc là FC Seoul bất ngờ thua Pesib Bandung 0-1.

Lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 14-10, Thể Công Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân FC Seoul. Trong khi Melbourne tiếp khách Pesib Bandung.

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KHÁNH VÂN