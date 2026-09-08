Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đội tuyển U23 Việt Nam

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 15-9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait ở trận ra quân.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, để chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì mỗi bảng vào tứ kết.

ASIAD cũng áp dụng quy định như Olympic, khi bóng đá nam được phép sử dụng cầu thủ U23 cùng ba cầu thủ quá tuổi.

Tuy nhiên, vào tháng 12-2025, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề xuất với Cục Thể dục Thể thao về phương án dùng đội U21, tức cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2005 về sau, tương tự ASIAD 19. Mục đích của VFF là để chuẩn bị cho SEA Games 2027 và giúp lứa cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Cũng vì thế mà lực lượng U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 không có cầu thủ quá 23 tuổi.

U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào tối muộn ngày 12-9. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có 2 ngày thích nghi và chuẩn bị mọi thứ trước trận ra quân.

KHÁNH VÂN