Công Phượng đá chính, Đồng Nai vẫn không thể tạo bất ngờ trên sân Hà Tĩnh

Dù thi đấu đầy quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh vào tối 13-9, đội Đồng Nai vẫn không thể tạo nên bất ngờ khi nhận thất bại sát nút 0-1.

Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Đồng Nai ở vòng 2 V-League 2026-2027. Ảnh: HTFC

HLV Nguyễn Việt Thắng gây chú ý khi điền tên Công Phượng vào đội hình xuất phát của Đồng Nai. Sự xuất hiện của tiền đạo kỳ cựu này đã tiếp thêm sự tự tin lớn cho đội bóng tân binh, giúp họ chủ động triển khai lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ở phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà Hà Tĩnh chủ động nhập cuộc an toàn, vận dụng chiến thuật phòng ngự phản công để chờ chực trừng phạt các khoảng trống nơi hàng thủ đối phương.

Ngay phút thứ 8, cơ hội mười mươi đã đến với đội chủ nhà. Trọng tài cho Hà Tĩnh hưởng quả phạt 11m sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Văn Đức (Đồng Nai). Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, ngoại binh Charles Atshimene lại dứt điểm ra ngoài một cách đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm.

Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Không lâu sau đó, một cơn mưa lớn đổ ập xuống sân Hà Tĩnh làm ảnh hưởng đáng kể đến ý đồ chiến thuật của cả hai đội. Trong điều kiện sân trơn bóng ướt, Hà Tĩnh dần kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra một số cơ hội hãm thành nguy hiểm. Trái lại, các đợt lên bóng của Đồng Nai tỏ ra khá đơn điệu khi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân của các cựu binh trên hàng công, nên dễ dàng bị hệ thống phòng ngự chắc chắn của chủ nhà bẻ gãy.

Bước sang hiệp hai, Hà Tĩnh bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm đánh phủ đầu đối thủ. Lối chơi tăng tốc này nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 50, khi Luiz Antonio chớp thời cơ ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Ảnh: HTFC

Tiếp đà hưng phấn, Hà Tĩnh liên tục vây hãm khung thành Đồng Nai. Phút 56, mành lưới của đội khách đã phải rung lên lần thứ hai sau cú dứt điểm của Charles Atshimene. Mặc dù vậy, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã từ chối bàn thắng do trước đó một cầu thủ Hà Tĩnh đã để bóng chạm tay.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Đồng Nai dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Áp lực liên tục được gia tăng trước vòng cấm của Hà Tĩnh. Dẫu vậy, sự vội vàng, thiếu chuẩn xác trong các pha xử lý cuối cùng của các chân sút đội khách, cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh đã bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thất bại tối thiểu này là trận thua thứ hai liên tiếp của tân binh Đồng Nai kể từ đầu mùa giải. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa có được điểm số nào trong ngày trở lại sân chơi V-League và tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách ở vị trí đáy bảng xếp hạng.

KHÁNH VÂN