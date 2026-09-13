Vòng 2 V-League 2026-2027: HAGL thua trận thứ hai liên tiếp

Dẫn trước 1-0 khá sớm ngay từ phút 11, nhưng đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã không bảo toàn được chiến thắng khi bị thua ngược 1-3 vào chiều 13-9 ở V-League 2026-2027.

HA.GL trắng tay trong trận "thủy chiến" trên sân nhà trước Hải Phòng. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Có lợi thế sân nhà, nhưng HAGL không thể có điểm trước Hải Phòng và đây cũng là trận thua cách biệt thứ hai liên tiếp của đội bóng phố Núi ở mùa bóng mới V-League 2026-2027.

Cùng trắng tay ở trận ra quân nên hai đội HAGL và Hải Phòng rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để tránh bị bỏ rơi ở khu vực cuối bảng. Cơn mưa từ trước trận đấu đã làm mặt sân sũng nước không khác gì trận “thủy chiến” nên gây nhiều khó khăn cho lối chơi kỹ thuật của hai đội.

Ở vào thời điểm trận đấu diễn ra cân bằng, đội chủ nhà đã sớm chiếm lợi thế dẫn bàn từ pha đánh đầu của tiền đạo trẻ Gia Bảo vào phút 11 sau tình huống phối hợp đá phạt góc, hạ gục thủ môn Văn Toản. Bị dẫn bàn sớm, Hải Phòng đã dâng cao đội hình tấn công và sau đó 7 phút đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ cú sút vào góc cao khung thành của Minh Dĩ.

Gia Bảo ghi bàn mở tỷ số cho HAGL. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Trận đấu trở lại thế giằng sau hai bàn thắng của đôi bên. Mặt sân xấu nên những đường chuyền sệt, phối hợp ngắn của cả hai đội thường không như ý muốn cũng như tiêu hao nhiều thể lực. Phút 42, những tưởng HAGL đã có bàn thắng thứ hai nhưng liên tiếp 2 pha dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà đều đưa bóng đi trúng cột dọc.

Đội chủ sân Pleiku đẩy cao đội hình tấn công từ đầu hiệp hai nhưng hàng thủ chắc chắn của Hải Phòng cùng sự xuất sắc của môn Văn Toản đã giúp khung thành đội khách đứng vững trước sức ép của HAGL. Bất ngờ đến ở phút 49 khi Hải Phòng ghi bàn thắng thứ 2 từ pha đá bồi của Makaric.

Makaric tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho đội Hải Phòng. Ảnh: MINH TRẦN

Bị dẫn bàn đã buộc HAGL càng dâng cao tấn công khi ở vào thế không còn gì để mất. Có nhiều thời điểm hàng phòng ngự Hải Phòng lúng túng nhưng các chân sút của đội chủ nhà cũng không tận dụng được. Thêm 1 lần xà ngang cứu thua cho Hải Phòng ở phút 67. Sau đó có 2 lần VAR vào cuộc và từ chối phạt 11m cho đội chủ nhà.

Mọi nỗ lực của HA.GL bị nhấn chìm vào phút bù giờ qua bàn thắng nâng tỷ số 3-1 của Makaric, lần này có phần lỗi giữa hậu vệ đội chủ nhà và sau đó là pha băng ra phá bóng của thủ môn Trung Kiên trúng chân của Makaric.

Thua trận thứ hai liên tiếp, HAGL tiếp tục "chìm" ở khu vực cuối bảng và cuộc đua trụ hạng lại đến sớm như những mùa bóng trước.

QUỐC CƯỜNG