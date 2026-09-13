Xuân Son thoát chấn thương nặng, kịp hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son chỉ gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân và có thể sớm trở lại sân cỏ trong vài ngày tới, xua tan nỗi lo cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu lớn FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son có thể trở lại sân cỏ trong vài ngày tới. Ảnh: NĐFC

Tại vòng 2 V-League 2026-2027, CLB Nam Định đã có chuyến làm khách không như ý khi để thua đậm 0-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Thất bại bất ngờ này là lời cảnh báo đắt giá cho đội bóng thành Nam trong giai đoạn khởi đầu mùa giải mới.

Nguyên nhân lớn dẫn đến trận thua này xuất phát từ việc Nam Định thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương. Bên cạnh hậu vệ Văn Vĩ được xác định phải nghỉ thi đấu dài hạn ở giai đoạn đầu mùa, chân sút số một Nguyễn Xuân Son cũng bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt xác nhận tiền đạo nhập tịch này bị đau ở vùng cổ chân. Sự vắng mặt của anh đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh hỏa lực, khiến hàng công Nam Định hoàn toàn bế tắc trước Đà Nẵng.

Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ảnh: ANH KHOA

Thông tin cập nhật từ câu lạc bộ chủ quản cho biết chấn thương của Xuân Son không quá nghiêm trọng và có thể trở lại sân cỏ trong những ngày tới. Đây được xem là "liều thuốc bổ" cho hàng công của đội tuyển Việt Nam, nhất là khi nhiều chân sút nội khác vẫn chưa đạt phong độ tối ưu từ đầu mùa.

Xuân Son hiện là mũi nhọn tối quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Khả năng tì đè, độc lập tác chiến và săn bàn nhạy bén của anh là chìa khóa để đội tuyển giải quyết các đối thủ lớn.

Song song với tín hiệu lạc quan từ Xuân Son, người hâm mộ và ban huấn luyện vẫn đang nín thở chờ thêm tin tức từ CLB Ninh Bình. Tiền vệ tổ chức số một Nguyễn Hoàng Đức cũng gặp chấn thương và chưa thể ra sân trong hai trận đấu vừa qua.

QUỐC CƯỜNG