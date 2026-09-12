HLV Kim Sang-sik về nước chịu tang cha

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cha của HLV Kim Sang-sik vừa qua đời ở quê nhà, hưởng thọ 84 tuổi. Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã thu xếp về nước để lo hậu sự cho cha mình.

HLV Kim Sang-sik về nước 1 tuần chịu tang cha.

Sau khi ASEAN Cup 2026 kết thúc, HLV Kim Sang-sik trong buổi họp với Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ về việc cha ông có vấn đề sức khỏe tại quê nhà Busan. Ông Trần Quốc Tuấn đã đề nghị HLV Kim Sang-sik nhanh chóng thu xếp để về Hàn Quốc chăm sóc cha mình. Vì vậy, cha của HLV Kim Sang Sik đã được ở bên con trai trong những thời khắc cuối cùng.

Ngày 12-9, ngay khi nhận tin, thay mặt Ban Chấp hành VFF và Thường trực Ban Chấp hành VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Kim Sang-sik. Trong thư, lãnh đạo cao nhất của VFF viết: “VFF và người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn ở bên HLV Kim Sang-sik, chia sẻ nỗi buồn lớn lao của gia đình ông. Mong HLV Kim Sang-sik và gia đình vượt qua được sự mất mát quá lớn này”.

HLV Kim Sang-sik chịu tang cha trong khoảng 1 tuần, sau đó trở lại Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ 24-9 đến 5-10. Các trợ lý của ông sẽ phụ trách phần việc đến sân theo dõi các trận đấu tại V-League 2026-2027 mà Ban huấn luyện cần quan sát, nắm bắt phong độ của các tuyển thủ trước khi lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới.

KHÁNH VÂN