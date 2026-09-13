Becamex TPHCM khởi đầu chật vật trên hành trình trở lại V-League

Ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng V-League Becamex TPHCM đã bị đội chủ nhà Đại học Văn Hiến cầm hòa ở trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Các cầu thủ Becamex TPHCM (áo trắng) khởi đầu khó khăn tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: QUỲNH MAI

Chiều 13-9, trên sân Bà Rịa, Becamex TPHCM chạm trán Đại học Văn Hiến trong trận derby thành phố nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới mộ điệu. Sở hữu lực lượng được đánh giá vượt trội, thầy trò HLV Gerard Albadalejo đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo đà cho mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM lại trải qua 90 phút đầy bế tắc. Hàng công của đội khách gần như không tạo được sức ép đủ lớn trước hàng phòng ngự Đại học Văn Hiến. Đội khách kiểm soát thế trận nhưng thiếu những pha phối hợp đủ sắc bén để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Những tình huống đáng chú ý chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Châu Ngọc Quang và Võ Hoàng Minh Khoa, nhưng không được tận dụng thành công. Trận hòa 0-0 cũng cho thấy những nỗ lực và cố gắng đến từ Đại học Văn Hiến, đội bóng đánh giá thấp hơn.

Đại học Văn Hiến đã có trận đấu đầy nỗ lực để cầm hòa đối thủ mạnh. ẢNH: QUỲNH MAI

Trong khi Becamex TPHCM chỉ có 1 điểm, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã khởi đầu thuận lợi tại vòng 1. Trong đó, Công An Nhân Dân, Hưng Yên và CLB TPHCM đều giành chiến thắng, còn Thái Nguyên cũng đánh bại Quy Nhơn United 2-1 trong trận đấu muộn nhất của ngày 13-9.

Trên sân nhà, ngoại binh Victor Mansaray trở thành người hùng của Thái Nguyên khi ghi cả 2 bàn thắng. Anh mở tỉ số ngay phút thứ 6 bằng cú đánh đầu sau quả phạt góc, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 39 từ pha căng ngang của Trung Thành. Gia Việt ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Quy Nhơn United ở phút 45, nhưng Thái Nguyên bảo toàn được chiến thắng trong hiệp 2.

Kết quả vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027: Huế 0-2 Bình Minh Sài Gòn, Công an Nhân dân 2-1 Long An, Lâm Đồng 1-2 CLB TPHCM, Cần Thơ 0-3 Hưng Yên, Đại học Văn Hiến 0-0 Becamex TPHCM, Thái Nguyên 2-1 Quy Nhơn United và Phú Thọ 1-1 Khánh Hòa.

HỮU THÀNH