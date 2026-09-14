Taekwondo thực tế ảo tại ASIAD và thể thao của tương lai

Tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Bedok ở Singapore, Darren Yap siết chặt các dây đeo cảm biến trên đùi, ống chân, ngực rồi đeo chiếc kính thực tế ảo (VR) lên mắt. Trận đấu bắt đầu...

Ở tuổi 22, sau hơn 18 năm gắn bó với võ đường Taekwondo truyền thống, võ sĩ người Singapore bước vào một trận đấu hoàn toàn mới lạ: tung ra những cú đá vòng cầu xé gió vào khoảng không, né đòn và phản công đối thủ mà không hề có bất kỳ va chạm thể chất nào.

Màn song đấu giữa Yap và đồng đội Ckrystal Chin được chuyển hóa theo thời gian thực thành cuộc chạm trán giữa hai nhân vật kỹ thuật số trên màn hình. Darren Yap là một trong những VĐV đầu tiên tranh tài ở nội dung Taekwondo thực tế ảo (Virtual Taekwondo) khi bộ môn này lần đầu tiên ra mắt với tư cách môn thi đấu tranh huy chương tại ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Câu chuyện của Yap mở ra bức tranh toàn cảnh về làn sóng thể thao ảo (Virtual Sports) đang càn quét võ đài toàn cầu.

Khi võ đài bước vào không gian số

Taekwondo thực tế ảo là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Liên đoàn Taekwondo Thế giới và công ty công nghệ Refract Technologies có trụ sở tại Singapore. Khác với các trò chơi điện tử truyền thống nơi người chơi ngồi trước màn hình vi tính và thao tác bằng ngón tay, Taekwondo ảo đòi hỏi VĐV phải vận dụng toàn bộ cơ thể ngoài đời thực để điều khiển nhân vật số.

Để tham gia một trận đấu, võ sĩ trang bị kính VR, cầm bộ điều khiển và gắn hệ thống cảm biến theo dõi chuyển động AXIS lên cột sống, ngực, đùi và cẳng chân. Cuộc đối đầu diễn ra trong không gian thảm đấu 4m x 4m. Trận đấu tuân theo thể thức đấu 3 hiệp (mỗi hiệp kéo dài 60 giây), VĐV thắng 2 hiệp là giành chiến thắng chung cuộc.

Cơ chế thi đấu mang đậm dấu ấn "game hóa". Kết quả thi đấu tính theo thanh năng lượng (Health bar) và thanh choáng (Stun bar). Qua đó, các đòn đánh chính xác và đủ tốc độ sẽ làm tiêu hao thanh máu của đối thủ.

Nếu tích lũy đủ số đòn trúng đích, "thanh choáng" của đối phương sẽ bị lấp đầy, khiến nhân vật tạm thời mất khả năng di chuyển và tạo cơ hội dứt điểm. Về nguyên tắc, thì các cú đá vào vùng đầu gây ra lượng sát thương cao hơn so với đòn đánh vào thân.

Điểm đột phá lớn nhất của Taekwondo ảo là không phân chia theo hạng cân hay giới tính. Một VĐV nam cao lớn và một VĐV nữ nhỏ con hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng trên cùng một võ đường ảo, bởi chiến thắng không phụ thuộc vào trọng lượng hay sức mạnh va chạm cơ thể, mà dựa vào tốc độ nâng chân, độ chính xác, phản xạ và chiến thuật.

Minh chứng điển hình là tại Tuần lễ Thể thao điện tử Olympic 2023 ở Singapore, nam võ sĩ 15 tuổi Nigel Tan đã có trận chung kết nghẹt thở và thắng sát nút võ sĩ nữ Natalie Tor với tỷ số 2-1.

Dù không va chạm trực tiếp, Taekwondo ảo đòi hỏi nền tảng thể lực dẻo dai vô cùng khắc nghiệt. Võ sĩ phải liên tục di chuyển, nhún nhảy, phán đoán không gian trong môi trường kỹ thuật số và tung đòn không ngừng nghỉ, đòi hỏi khả năng xử lý tình huống thường gọi là "game sense".

Đồng thời, việc loại bỏ các cú đá thật vào đầu và thân người giúp triệt tiêu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng như gãy xương hay chấn động não, tạo nên một "kỷ nguyên võ đài không bạo lực" vô cùng an toàn.

Xu hướng thể thao ảo toàn cầu

Sự bứt phá của Taekwondo ảo nằm trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ của thể thao thế giới. Trong bối cảnh khán giả trẻ và Gen Z ngày càng dành nhiều thời gian cho trò chơi điện tử, các tổ chức thể thao quốc tế buộc phải tìm cách tự số hóa chính mình để giữ chân thế hệ tương lai.

Khởi đầu bằng sự xuất hiện tại Tuần lễ Thể thao điện tử Olympic (Olympic Esports Series) do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tổ chức năm 2023 tại Singapore, Taekwondo ảo đã nhanh chóng xây dựng được độ uy tín định danh.

Tháng 11-2024, Giải vô địch Taekwondo thực tế ảo thế giới đầu tiên quy tụ hơn 120 VĐV từ 23 quốc gia. Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi được đưa vào chương trình tranh huy chương tại ASIAD 2026. Môn này tiếp tục được quy hoạch đưa vào SEA Games 2027 tại Malaysia, cũng như thu hút sự chú ý tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới (CISM) 2027 ở Colombo.

Trước làn sóng thể thao esports bùng nổ, Việt Nam không hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Tháng 11-2024, Taekwondo Việt Nam với 4 võ sĩ đã sang Singapore tham dự Giải vô địch Taekwondo thực tế ảo thế giới.

Hành trình của Nguyễn Thanh Hiền Linh – nhà vô địch quốc gia thuộc đội Taekwondo TP.HCM – là minh chứng sinh động cho nỗ lực thích ứng. Từ cảm giác bỡ ngỡ của một người "làm lại từ đầu" khi phải vừa thực hiện kỹ thuật võ thuật vừa làm quen với kính VR và căn khoảng cách trong không gian số, Hiền Linh đã kiên trì tập luyện suốt 2 năm để rồi xuất sắc giành HCV tại giải đấu Taekwondo ảo quốc tế ở Malaysia năm 2026.

Tuy nhiên, TTVN đang đối mặt với những rào cản vô cùng lớn về áp dụng công nghệ: Chi phí thiết bị đắt đỏ. Một bộ thiết bị Taekwondo ảo cơ bản (gồm kính VR, hệ thống cảm biến AXIS, phần mềm chuyên dụng) có giá khởi điểm khoảng 3.800 USD (chưa tính máy tính cấu hình cao, màn hình hiển thị và hạ tầng kết nối). Đây là mức chi phí vượt quá khả năng tiếp cận của đa số võ đường phong trào lẫn các trung tâm huấn luyện địa phương tại Việt Nam.

Một phần là kinh phí, phần khác do điều kiện cơ sở vật chất. Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo trong thể thao Việt Nam nhìn chung vẫn còn trong giai đoạn sơ khai.

Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như Singapore hay Malaysia đã nhanh chóng thành lập các đội tuyển phát triển Taekwondo ảo quốc gia, mở các khóa đào tạo HLV và tổ chức giải đấu thường niên. Đây chỉ là một phần trong chiến lược phát triển thể thao “ngách” để vươn tầm thế giới của các quốc gia này, tương tự như Indonesia đầu tư cho môn leo núi đô thị.

LONG KHANG