Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc thận trọng trước Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Hàn Quốc đã lên đường sang Nhật Bản vào ngày 13-9 để tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tại Aichi-Nagoya, với mục tiêu lấy lại vị thế sau khi không thể giành huy chương tại giải đấu trước đó vào năm 2023.

Hàn Quốc (áo trắng) thua Việt Nam trong trận mở màn vòng bảng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo The Korea Times, dưới sự dẫn dắt của HLV Cha Sang-hyun, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối đầu với Việt Nam, Hồng Kông và Qatar tại Bảng D của vòng sơ loại. Hai đội đứng đầu mỗi bảng trong số 4 bảng đấu sẽ giành quyền vào tứ kết.

Hành trình thi đấu của Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 16-9 với trận gặp Hồng Kông - tất cả các trận đấu tại Bảng D sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Park Arena Komaki ở thành phố Komaki, nằm ngay phía bắc Nagoya.

“Kể từ khi giải vô địch châu Á kết thúc vào tháng 8, chúng tôi đã tập trung vào việc hồi phục và quản lý thể trạng của các cầu thủ”, HLV Cha Sang-hyun chia sẻ với các phóng viên tại Sân bay Quốc tế Incheon. “Chúng tôi cũng nỗ lực hoàn thiện các bài phối hợp tấn công để chuẩn bị cho giải đấu này. Tôi từng rất đau lòng khi chứng kiến ​​màn trình diễn của đội tuyển 3 năm trước. Giờ đây, toàn đội đang có quyết tâm rất cao và chúng tôi sẽ mang về kết quả tốt”.

Tại kỳ ASIAD diễn ra vào năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Hàn Quốc đã để thua Việt Nam trong trận mở màn vòng bảng và không thể lọt vào vòng tranh huy chương. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Hàn Quốc trắng tay tại nội dung bóng chuyền nữ của ASIAD.

“Thử thách lớn đầu tiên của chúng tôi là trận gặp Việt Nam”, ông Cha nói về cuộc đối đầu ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng diễn ra vào ngày 18-9. “Chúng tôi đã thắng họ 2 lần trong năm nay và sẽ cố gắng giành chiến thắng một lần nữa”.

Đội trưởng Kang So-hwi gần đây gặp chấn thương đùi trái nhưng tình trạng của cô đang tiến triển tốt. HLV Cha cũng cho biết một nhân tố chủ chốt khác vừa trở lại sau chấn thương là phụ công Jung Ho-young: “Cô ấy đã có thời gian dài phối hợp với các chuyền 2 của đội tuyển quốc gia, nên sự ăn ý giữa họ sẽ không phải là vấn đề”.

LINH SƠN