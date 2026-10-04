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Đoàn TPHCM đoạt 8 HCV tại Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền 2026

SGGPO

Ngày 4-10, Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền 2026 bế mạc tại Cervia (Italy) sau 6 ngày tranh tài.

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VĐV TPHCM biểu diễn nội dung quyền thuật

Giải do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) tổ chức, diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, quy tụ nhiều đoàn quốc tế, tranh tài ở các nội dung quyền thuật và đối kháng.

Đoàn TPHCM có 16 VĐV, HLV tham gia, đoạt 8 huy chương vàng (HCV), góp phần quan trọng vào thành tích của đoàn Việt Nam.

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VĐV Ngô Minh Hiền (TPHCM) đoạt HCV ở nội dung Bình khí dài

Ở hạng 80kg đối kháng, VĐV Ngô Tùng Chương vượt võ sĩ chủ nhà Italy ở bán kết. Trong trận chung kết, võ sĩ TPHCM áp đảo đại diện Burkina Faso, buộc đối thủ bỏ cuộc và giành HCV.

Ngoài Ngô Tùng Chương, các võ sĩ của TPHCM còn giành HCV ở những nội dung quyền thuật và binh khí, góp vào thành tích 8 HCV của đoàn.

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Đoàn TPHCM vinh dự đoạt 8 HCV tại giải

Giải đấu tại Cervia là dịp để các võ sĩ Việt Nam thi đấu, cọ xát với các VĐV quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường thế giới.

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Từ khóa

võ cổ truyền TPHCM quyền thuật

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