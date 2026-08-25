Các môn khác

Võ cổ truyền TPHCM giành 17 HCV, xếp nhất cả nước về quyền thuật trẻ

SGGPO

Đoàn võ cổ truyền TPHCM giành 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật tại Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia năm 2026 diễn ra ở Thanh Hóa.

IMG_4017.jpeg
TPHCM giành 17 HCV ở nội dung quyền thuật

Giải năm nay quy tụ hơn 700 vận động viên (VĐV). Đoàn TPHCM tham dự với 87 VĐV và 20 huấn luyện viên (HLV), tranh tài ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng.

IMG_4024.jpeg
Đội TPHCM biểu diễn quyền thuật

Ở nội dung quyền thuật, TPHCM đứng đầu với 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ. Xếp sau là Gia Lai với 10 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và Hà Nội với 5 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

Tại nội dung đối kháng, các võ sĩ TPHCM giành thêm 7 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn.

IMG_4016.jpeg
Ở nội dung đối kháng, đoàn TPHCM cũng giành được 7 HCV

Chung cuộc, đoàn TPHCM giành tổng cộng 24 HCV, 21 HCB và 15 HCĐ ở cả hai nội dung.

Ông Trần Bửu Duyên, Trưởng đoàn, kiêm HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền TPHCM, cho biết kết quả tại Thanh Hóa là động lực để lực lượng trẻ võ cổ truyền TPHCM tiếp tục tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những giải đấu tiếp theo.

IMG_4021.jpeg
TPHCM nhất toàn đoàn nội dung Quyền thuật
Tin liên quan
NHƯ ANH

Từ khóa

17 HCV Võ cổ truyền TPHCM Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia 2026 nhất toàn đoàn Quyền thuật Gia Lai Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn