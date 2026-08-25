Võ cổ truyền TPHCM giành 17 HCV, xếp nhất cả nước về quyền thuật trẻ

Đoàn võ cổ truyền TPHCM giành 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật tại Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia năm 2026 diễn ra ở Thanh Hóa.

TPHCM giành 17 HCV ở nội dung quyền thuật

Giải năm nay quy tụ hơn 700 vận động viên (VĐV). Đoàn TPHCM tham dự với 87 VĐV và 20 huấn luyện viên (HLV), tranh tài ở hai nội dung quyền thuật và đối kháng.

Đội TPHCM biểu diễn quyền thuật

Ở nội dung quyền thuật, TPHCM đứng đầu với 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ. Xếp sau là Gia Lai với 10 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và Hà Nội với 5 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

Tại nội dung đối kháng, các võ sĩ TPHCM giành thêm 7 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn.

Ở nội dung đối kháng, đoàn TPHCM cũng giành được 7 HCV

Chung cuộc, đoàn TPHCM giành tổng cộng 24 HCV, 21 HCB và 15 HCĐ ở cả hai nội dung.

Ông Trần Bửu Duyên, Trưởng đoàn, kiêm HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền TPHCM, cho biết kết quả tại Thanh Hóa là động lực để lực lượng trẻ võ cổ truyền TPHCM tiếp tục tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những giải đấu tiếp theo.

TPHCM nhất toàn đoàn nội dung Quyền thuật

NHƯ ANH