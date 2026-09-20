Lò Thị Phung dừng bước, MMA Việt Nam khép lại hành trình lịch sử

Võ sĩ Lò Thị Phung không giành chiến thắng tại tứ kết, qua đó Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sớm khép lại hành trình thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Lò Thị Phung đã tập trung thi đấu ở trận tứ kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chiều tối ngày 20-9, võ sĩ Lò Thị Phung trở lại sàn thi đấu trận tứ kết ASIAD 20 hạng cân 54kg MMA hiện đại nữ. Cô phải đối đầu trước võ sĩ hạt giống số 1 người Hàn Quốc là Lee Bomi.

Nhờ có chiến thắng đầu tiên trong buổi sáng, vì vậy tinh thần của Lò Thị Phung rất hưng phấn cho trận tứ kết. Nhập cuộc với sự thận trọng nhưng vẫn ra đòn tốt để ghi điểm, Lò Thị Phung chơi ổn định trước đối thủ người Hàn Quốc. Không ít tình huống, Lò Thị Phung là võ sĩ chiếm sự chủ động. Dù vậy, 2 tuyển thủ có kết quả hòa trong 2 hiệp đấu chính thức.

Các trọng tài chấm điểm ở trận đấu. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tại hiệp phụ, võ sĩ Lò Thị Phung đã để đối thủ giành ưu thế và trọng tài chấm điểm kỹ thuật Lee Bomi chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trước đó, võ sĩ Quàng Văn Minh đã bị loại do thua trận đầu tiên hạng cân 77kg MMA truyền thống nam.

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam chỉ có 2 võ sĩ tham dự ASIAD 20 nên sau 2 trận thua, Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam chính thức kết thúc hành trình châu Á.

Lò Thị Phung chấp nhận dừng bước ở ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đây là đội tuyển thể thao đầu tiên của Việt Nam sớm khép lại chương trình ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). ASIAD 20 cũng là Đại hội thể thao châu Á đầu tiên có môn võ thuật tổng hợp MMA thi đấu chính thức.

Để có suất dự ASIAD 20, các võ sĩ phải thi đấu vòng loại trong các giải đấu quy định của châu Á. Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam được trao 2 suất từ Hiệp hội võ thuật tổng hợp châu Á.

Cùng ngày 20-9, Thể thao Việt Nam chưa thành công ở môn bơi khi Võ Thị Mỹ Tiên xếp hạng 8 chung kết nội dung 200m bướm nữ với thành tích 2’13”53. Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền về hạng 8 chung kết 50m ếch nữ (31”96). Ở môn bắn súng, xạ thủ Dương Hà My (629,5 điểm) xếp hạng 13 nội dung 10m súng trường hơi nữ còn Phí Thanh Thảo có hạng 14 (629,5 điểm), Lê Thị Mộng Tuyền giành hạng 27 (625,3 điểm). Đội nữ súng trường Việt Nam đứng hạng 5 ở kết quả đồng đội (1884,3 điểm).

MINH CHIẾN