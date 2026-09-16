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Chờ dấu ấn lịch sử từ hai võ sĩ MMA Việt Nam

SGGPO

Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam hướng đến mục tiêu giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

VĐV võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam được gặp mặt động viên lên đường sang ASIAD 20 thi đấu. Ảnh: NGỌC HÒA
VĐV võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam được gặp mặt động viên lên đường sang ASIAD 20 thi đấu. Ảnh: NGỌC HÒA

Với quyết tâm có huy chương, chiều ngày 16-9 tại Hà Nội, Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam đã gặp mặt, nhận lời động viên lên đường làm nhiệm vụ ASIAD 20 từ lãnh đạo Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên đưa môn võ thuật tổng hợp MMA vào chương trình chính thức, với 2 suất tham dự gồm Lò Thị Phung (54kg nữ MMA hiện đại), Quàng Văn Minh (77kg nam MMA truyền thống).

Môn võ thuật tổng hợp MMA tại ASIAD 20 sẽ thi đấu từ ngày 20 tới 23-9 với 6 nội dung (60kg, 71kg nam MMA hiện đại; 65kg, 77kg nam MMA truyền thống; 54kg nữ MMA hiện đại; 60kg nữ MMA truyền thống). Các trận chung kết tranh huy chương sẽ diễn ra vào ngày 23-9.

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) vừa qua công bố thưởng “nóng” 500 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, còn HCB là 200 triệu đồng, HCĐ là 100 triệu đồng nếu võ sĩ Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam giành được tại ASIAD 20.

Vào ngày 18-9, toàn đội sang Nhật Bản dự ASIAD 20. Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam dự ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 MMA Võ thuật tổng hợp Quàng Văn Minh Lò Thị Phung Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam thưởng "nóng"

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