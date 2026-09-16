Thể thao Việt Nam vững vàng cho đấu trường lớn ASIAD 20

Chỉ còn ít ngày trước lễ khai mạc ASIAD 20 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), các đội tuyển thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc tại ASIAD 2026. Ảnh: TÂM MINH

Đây là thời điểm các ban huấn luyện tập trung hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, duy trì nền tảng thể lực, ổn định tâm lý và đưa VĐV đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào cuộc tranh tài lớn của châu lục - ASIAD 20 khai mạc ngày 19-9.

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Bản lĩnh và sự chính xác của những xạ thủ

Trong nhóm các môn được đặt nhiều kỳ vọng, bắn súng tiếp tục là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của thể thao Việt Nam. Sau thành công tại ASIAD 19 với tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy, đội tuyển bước vào kỳ đại hội lần này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp giữa những VĐV giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đang tiến bộ.

Đặc thù của bắn súng là cuộc đấu diễn ra trong sự tập trung cao độ, nơi mỗi sai số nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Vì vậy, ở giai đoạn sát ngày thi đấu, ban huấn luyện không đặt nặng việc tăng khối lượng vận động mà chú trọng duy trì cảm giác thi đấu, sự ổn định trong từng động tác kỹ thuật và khả năng kiểm soát tâm lý.

Tại ASIAD 20, các xạ thủ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những nền bắn súng hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản. Đây là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các VĐV thể hiện bản lĩnh ở đấu trường đỉnh cao.

Cầu mây, karate đặt mục tiêu tạo dấu ấn

Sau kỳ ASIAD 19 thành công với tấm HCV lịch sử, đội tuyển cầu mây Việt Nam tiếp tục được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của đoàn thể thao Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển tập trung duy trì sự gắn kết giữa các vị trí, bởi yếu tố phối hợp và khả năng xử lý tình huống quyết định rất lớn đến thành tích.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các VĐV đã sẵn sàng cho ASIAD 20. Ảnh: TÂM MINH

Ban huấn luyện cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu đối thủ, đặc biệt là Thái Lan - đội tuyển được xem là thế lực hàng đầu của cầu mây thế giới. Những phương án chiến thuật, khả năng chuyển đổi lối chơi và cách ứng phó trong các thời điểm căng thẳng được hoàn thiện trong giai đoạn cuối.

Trong khi đó, karate Việt Nam bước vào ASIAD 20 với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những gương mặt như Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương hay Nguyễn Ngọc Trâm được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt ở các nội dung đối kháng.

Sau thời gian chuẩn bị dài hạn, đội tuyển tập trung cải thiện khả năng thích nghi với những thay đổi của luật thi đấu quốc tế, nâng cao tốc độ ra đòn, khả năng phòng thủ và sự chủ động trong từng trận đấu. Ở sân chơi châu lục, karate Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay các quốc gia có truyền thống phát triển môn võ này.

Sẵn sàng cho những cuộc tranh tài khốc liệt

Ở môn đua thuyền, các VĐV đang tập trung duy trì sức bền, hoàn thiện kỹ thuật phối hợp và khả năng tăng tốc ở giai đoạn quyết định. Việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Nhật Bản cũng được xem là yếu tố quan trọng khi đây là môn phụ thuộc nhiều vào mặt nước, thời tiết và sự ổn định của từng cá nhân trong đội hình.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam rạng rỡ tại Nagoya (Nhật Bản) vào ngày 16-9. Ảnh: TÂM MINH

Bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi thắng Qatar ở trận ra quân ngày 16-9 cũng nhận được sự quan tâm lớn khi bước vào ASIAD với mục tiêu khẳng định bước tiến sau chuỗi giải đấu quốc tế trong năm 2026. Đội tuyển tập trung cải thiện khả năng phòng thủ, sự ổn định trong khâu chuyền một và nâng cao khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có thể hình vượt trội.

Thời điểm này, các đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất phần lớn khối lượng chuẩn bị cho ASIAD 20. Điều quan trọng nhất với các VĐV là duy trì sự tự tin, tránh chấn thương và bước vào giải đấu với trạng thái tinh thần tốt nhất.

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Những môn được kỳ vọng tại ASIAD 20 Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 498 thành viên, gồm 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn. Mục tiêu của đoàn là giành từ 4 HCV trở lên, trong đó các môn thế mạnh như bắn súng, cầu mây, karate được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn quan trọng. Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam còn đặt nhiều hy vọng ở một số môn như đua thuyền, điền kinh, thể dục dụng cụ, xe đạp và các môn võ. Đây là những đội tuyển đã có sự chuẩn bị dài hơi, từng bước nâng cao thành tích tại các giải đấu quốc tế gần đây.

GIA HUY