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Duy nhất tay vợt Đinh Anh Hoàng vượt qua vòng bảng WTT Thái Lan

SGGPO

Các tay vợt bóng bàn Việt Nam đã bước vào thi đấu Giải bóng bàn quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 tại Thái Lan.

Đinh Anh Hoàng đang thi đấu tại Thái Lan để tìm kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đinh Anh Hoàng đang thi đấu tại Thái Lan để tìm kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

5 tay vợt của bóng bàn Việt Nam gồm Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Hạnh Ngân, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Thái Bảo đã tham dự vòng bảng tại nội dung đơn của giải.

Sau các lượt trận vòng bảng, duy nhất Đinh Anh Hoàng lọt vào vòng loại trực tiếp. Tại trận tối muộn ngày 15-9, Đinh Anh Hoàng đã giành chiến thắng 3-0 trước Chang Ching Chia (Australia) để giành quyền vào vòng 1/32, loại trực tiếp.

Hôm nay 16-9, Đinh Anh Hoàng sẽ thi đấu trước hạt giống số 5 đơn nam là Pal Akash (Ấn Độ) tại lượt đấu vòng 1/32 đơn nam.

Trước đó, Đinh Anh Hoàng xếp nhất Bảng 5 khi giành được 2 chiến thắng. Tại Bảng 12, Đỗ Mạnh Lương có 2 chiến thắng, 1 thua nên không vượt qua vòng bảng. Bảng 14, tay vợt trẻ Nguyễn Thái Bảo thua 3 trận nên sớm bị loại.

Về nữ, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh không vượt qua vòng bảng tại Bảng 6 đơn nữ do thua 1 trận, thắng 2 trận. Ở Bảng 7 đơn nữ, tay vợt trẻ Nguyễn Hạnh Ngân cũng phải dừng bước do thua 3 trận đã thi đấu.

Giải bóng bàn quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 sẽ kéo dài tới ngày 18-9. Các tay vợt Việt Nam tham dự giải lần này bằng kinh phí xã hội hóa. Đây là cơ hội quan trọng để các gương mặt hàng đầu như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Khoa Diệu Khánh được tích lũy thêm chuyên môn trước các đối thủ quốc tế.

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MINH CHIẾN

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