2 tay vợt vô địch bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có suất dự giải WTT quốc tế Thái Lan

Hai tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Đinh Anh Hoàng được trao suất tham dự giải bóng bàn quốc tế thuộc hệ thống thế giới WTT Feeder Bangkok 2026 ở Thái Lan.

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh của bóng bàn TPHCM và đội tuyển bóng bàn Việt Nam (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Ban tổ chức giải bóng bàn quốc tế WTT Feeder Bangkok 2026 đã xác nhận 2 tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Đinh Anh Hoàng có suất tham gia nội dung đơn của giải.

Cùng họ, bóng bàn Việt Nam có 3 gương mặt khác sẽ sang Thái Lan thi đấu là Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Hạnh Ngân.

Đinh Anh Hoàng vừa có kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thành công. Cá nhân tay vợt trên giành HCV nội dung đơn nam sau khi thắng tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) tại chung kết.

Đinh Anh Hoàng đã bày tỏ cảm xúc tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng) khi đó: “Đây là chiến thắng rất cảm xúc của tôi. Tôi thật vinh dự khi đã giành được HCV cá nhân tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc. Tôi thật biết ơn sự chuẩn bị chuyên môn của Ban huấn luyện và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo”.

Ngoài tấm HCV đơn nam, tay vợt của đội bóng bàn Công an Nhân dân này còn có thêm ngôi vô địch đôi nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Trong khi đó, gương mặt hàng đầu bóng bàn nữ TPHCM và bóng bàn Việt Nam là Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã giành HCV đôi nam nữ, đồng đội nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Diệu Khánh cũng thi đấu trận chung kết đơn nữ nhưng cô thua đáng tiếc trước Trần Mai Ngọc nên nhận ngôi á quân.

Hàng năm, Liên đoàn bóng bàn thế giới tổ chức các giải đấu theo từng chặng đối với hệ thống WTT Series và WTT Feeder, WTT Contender tạo sân chơi cho VĐV toàn thế giới tranh tài phát triển chuyên môn. Đây là chương trình thi đấu uy tín, được sự quan tâm của các VĐV tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tính theo chương trình chuyên môn, đây là lần đầu trong năm nay, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Đinh Anh Hoàng dự giải thuộc hệ thống WTT Feeder của thế giới.

Năm ngoái, họ từng góp mặt 1 chặng của giải WTT Feeder 2025 tổ chức tại Lào. Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh từng trao đổi sau giải đấu trên: “Được thi đấu giải thuộc chương trình của WTT là cơ hội tốt để bản thân tôi học hỏi thêm nhiều điều trong chuyên môn”.

Năm nay, giải WTT Feeder Bangkok 2026 tổ chức từ ngày 14 tới 18-9. Giải có tổng thưởng 30.000 USD. 5 tay vợt của Việt Nam hướng tới mục tiêu sẽ có kết quả tốt nhất tại Thái Lan lần này.

Ngày 18-8, tay vợt Đinh Anh Hoàng và tập thể đội bóng bàn Công an Nhân dân đã được khen thưởng từ Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và T&T Group trước thành tích xếp nhất môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Tập thể đội bóng bàn đã được khen thưởng 2,2 tỷ đồng.

MINH CHIẾN