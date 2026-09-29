HLV Trần Thị Vui - Hoàng Thái Xuân: Cặp đôi tạo vàng cho cầu mây nữ Việt Nam

Những chiến thắng của cầu mây nữ Việt Nam trong 2 kỳ Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 19 và 20 có sự đóng góp giá trị của cặp bài trùng HLV Trần Thị Vui, Hoàng Thái Xuân.

HLV trưởng Trần Thị Vui (ngoài cùng bên trái) tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Với tấm HCV đôi nữ tại ASIAD 20, Đội tuyển cầu mây Việt Nam ghi dấu lịch sử Thể thao Việt Nam giành vô địch tại 2 kỳ Đại hội thể thao châu Á liên tiếp. Những chiến thắng gồm HCV tại ASIAD 19 (nội dung đồng đội 4 người nữ) và ASIAD 20 (đôi nữ) được mang tới từ sự huấn luyện chuyên môn của HLV trưởng Trần Thị Vui và HLV phó Hoàng Thái Xuân.

“Khi chúng tôi xây dựng kế hoạch bắt đầu trao nhiệm vụ huấn luyện Đội cầu mây nữ Việt Nam đối với HLV Xuân và HLV Vui, mọi tính toán đã được xem xét kỹ càng. Trên hết, họ là những người tâm huyết đam mê nghề, truyền lửa được cho học trò nên kết quả thi đấu đã phản ánh cụ thể”, phụ trách bộ môn cầu mây (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam Lê Thanh Sơn trao đổi.

Khép lại ASIAD 18-2018 tại Indonesia, cầu mây Việt Nam không giành HCV. Các nhà quản lý buộc phải xây dựng kế hoạch đầu tư lại về nội dung trọng tâm, cụ thể hơn. Khi đó, bài toán chọn người phù hợp làm huấn luyện được tính toán kỹ và HLV trưởng Trần Thị Vui, HLV phó Hoàng Thái Xuân nhận trọng trách.

Xuất phát điểm, cả hai từng thi đấu thực tế, nắm rõ chuyên môn trên sàn đấu. Kết thúc sự nghiệp, HLV Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân vẫn giữ lửa nghề để tiếp tục đeo đuổi công tác huấn luyện.

“Các em đang có một lợi thế là thể hình. Khi đối thủ Philippines bị chắn cầu nhiều buộc họ phải chuyển sang tìm cơ hội bỏ nhỏ ghi điểm. Thu Trang đứng phía sau làm việc đó rất tốt, và phối hợp tốt với Khánh Ly để giành chiến thắng", HLV Trần Thị Vui phân tích sau trận chung kết đôi nữ bằng một sự tận tâm và say mê với nghề.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam bắt đầu thành lập năm từ năm 1996. Khi đó, các tuyển thủ chủ yếu chuyển sang từ môn đá cầu và Trần Thị Vui là 1 trong số đó.

Trong khi đó, HLV Hoàng Thái Xuân xúc động cho biết: “Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc nhất qua từng kỳ Đại hội thể thao quốc tế nhưng đúng là từng tấm huy chương, đặc biệt là HCV luôn mang đến giá trị tinh thần rất lớn”.

HLV Hoàng Thái Xuân (áo đỏ, giữa) có niềm vui chiến thắng nội dung đôi nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Năm 1998 tại ASIAD 13, tuyển thủ Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân là VĐV trong Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành 3 huy chương (1 HCB, 2 HCĐ). Từ ngọn lửa nghề ấy, họ đã chuyển tiếp vào các học trò của mình.

HLV Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân đã khóc khi chứng kiến cầu mây nữ Việt Nam giành HCV đồng đội 4 người nữ cách đây 3 năm. Bây giờ tại ASIAD 20, họ lại xúc động trên sân đấu ôm học trò trong niềm vui giành HCV đôi nữ ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

MINH CHIẾN