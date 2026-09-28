ASIAD 20: Cầu mây Việt Nam trước cơ hội giành HCV đôi nữ sau 20 năm

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc chiến thắng bán kết nội dung đôi nữ để vào chung kết tranh HCV tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội cầu mây nữ Việt Nam đã vào chung kết nội dung đôi nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển cầu mây Việt Nam thắp lên hy vọng tiếp tục giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau khi vào chung kết nội dung đôi nữ.

20 năm trước tại ASIAD 15-2006, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV đôi nữ của 3 tuyển thủ Nguyễn Đức Thu Hiền, Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo. Sau 20 năm, đội có khả năng tái lập kỳ tích này.

Trong trận bán kết gặp Hàn Quốc chiều ngày 28-9 ở ASIAD 20, 3 VĐV (2 chính thức, 1 dự bị) gồm Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên đấu xuất sắc thắng 2-0 (15/6, 15/13), giành quyền chơi chung kết.

Đối thủ của đôi nữ Việt Nam là đội Philippines, sau khi họ thắng Lào 2-0 tại bán kết diễn ra cùng chiều 28-9.

Cầu thủ Việt Nam tập trung thi đấu tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cách đây gần 2 tháng, cầu mây Việt Nam giành HCV nội dung đôi nữ Giải cầu mây vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Thái Lan cũng với Khánh Ly, Thu Trang, Hồng Liên.

Với ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tham dự nội dung đồng đội 4 người nữ và đôi nữ, với mục tiêu giành tối thiểu 1 HCV. Đáng chú ý, Đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan không dự nội dung đôi nữ. Do vậy, cơ hội giành huy chương cao nhất được chia đều cho các quốc gia còn lại.

Đây là lần thứ 4 trong các kỳ ASIAD, nội dung đôi nữ có trong chương trình thi đấu môn cầu mây, lần lượt tại ASIAD 15-2006, ASIAD 16-2010, ASIAD 17-2014 và ASIAD 20-2026.

MINH CHIẾN