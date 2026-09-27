Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 27-9: Đoàn Việt Nam chưa có thêm huy chương

Ngày 27-9, đoàn thể thao Việt Nam tham dự tranh tài ở 10 môn tại ASIAD 20 nhưng chưa thể bổ sung thêm huy chương vào bảng tổng sắp.

Đội hình điền kinh Việt Nam nội dung 4x100m nữ giành vé vào chung kết. Ảnh: TAM NINH

Điền kinh là môn có nội dung tranh chấp huy chương trong ngày thi đấu hôm nay. Ở chung kết nhảy xa nữ, Hà Thị Thúy Hằng chỉ đạt thành tích tốt nhất 5,95m sau ba lượt nhảy và xếp hạng 11.

Trong khi đó, Trần Thị Loan với cú nhảy 6,18m, qua đó đứng thứ 6 chung cuộc. Tại chung kết nội dung chạy 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú cán đích với thời gian 23 giây 53, xếp hạng 7.

Dẫu chưa thể giành huy chương, cô vẫn góp công giúp đội tiếp sức 4x100m nữ thi đấu ấn tượng. Bộ tứ Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Cẩm Tú cán đích ở vị trí thứ 3 vòng loại với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền vào chung kết diễn ra ngày 28-9.

Ở môn bắn súng, cơ hội tranh huy chương vẫn rộng mở. Sau phần thi nội dung súng ngắn bắn chậm 25m nữ, Trịnh Thu Vinh tạm đứng thứ 3 với 291 điểm. Hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung lần lượt xếp thứ 27 và 39. Thành tích của 3 xạ thủ giúp đội tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 7 nội dung đồng đội với tổng điểm 853.

Loạt bắn quyết định tranh huy chương cá nhân và đồng đội sẽ diễn ra trong ngày 28-9.

Môn cầu mây tiếp tục mang đến niềm vui khi đội regu nam Việt Nam thi đấu thuyết phục trước Myanmar. Với chiến thắng 2-0 (15-5, 15-13), các tuyển thủ đã giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, ở môn cầu lông, đôi nam Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh dừng bước tại tứ kết sau thất bại 6-21, 10-21 trước đối thủ mạnh của Indonesia.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 27-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN