Cầu lông Việt Nam chưa thể giành huy chương ASIAD sau 20 năm

Nguyễn Hải Đăng là tay vợt cuối cùng của cầu lông Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 – ASIAD 20 nhưng đã phải dừng bước.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã dừng bước tại ASIAD 20. Ảnh: HẢI AN

Đội tuyển cầu lông Việt Nam chính thức khép lại ASIAD 20, do các tay vợt đã bị loại qua từng nội dung trong ngày 27-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Cầu lông Việt Nam hướng tới mục tiêu nỗ lực giành thành tích. Dù vậy, các tay vợt không lọt vào vòng cuối cùng và sớm chia tay giải trong nội dung của mình.

Nguyễn Hải Đăng là gương mặt cuối cùng thi đấu nội dung đơn nam ngày 27-9 của. Tay vợt của Thể thao TPHCM và Đội tuyển cầu lông Việt Nam gặp hạt giống số 2 Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan). Dù rất nỗ lực nhưng Hải Đăng phải chấp nhận gác vợt với tỷ số 0-2 (16/21, 14/21).

Trận thua khiến tay vợt của Việt Nam dừng bước, đồng thời Đội tuyển chính thức chia tay ASIAD 20.

Những đại diện khác của Đội tuyển lần lượt thua trận trước đó, bao gồm tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã thua tại vòng 3 đơn nữ.

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh thua trước đối thủ Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin (Indonesia) với tỷ số 0-2 vòng 3 nội dung đôi nam.

Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh đã dừng bước tại vòng 1 nội dung đôi nữ và Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh thua tại vòng 2 nội dung đôi nam nữ.

Môn cầu lông tại ASIAD 20 còn thi đấu hết ngày 29-9.

Như vậy, Đội tuyển cầu lông Việt Nam chưa đột phá thành tích huy chương đầu tiên tại ASIAD, khi tham dự từ ASIAD 15-2006.

Trước khi dự ASIAD 20, Đội tuyển cầu lông Việt Nam từng dự Giải vô địch thế giới 2026, Giải vô địch châu Á 2026 và Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026.

Tại ASIAD 20, Đội tuyển cầu lông tham dự với đội hình gồm: Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly. Chúng ta tham dự 5/7 nội dung môn cầu lông ASIAD 20.

MINH CHIẾN