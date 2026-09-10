Cầu lông Việt Nam góp mặt ở tứ kết Vietnam Open 2026

Ngày thi đấu 10-9 của giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 mang đến niềm vui cho chủ nhà khi tay vợt đơn nam Nguyễn Hải Đăng, cùng đôi Trần Đình Mạnh - Phạm Thị Khánh giành quyền vào tứ kết.

Tay vợt đơn nam Nguyễn Hải Đăng giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tâm điểm của ngày thi đấu 10-9 thuộc về tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạng 79 thế giới) trong cuộc đối đầu với Tharun Mannepalli (Ấn Độ, hạng 55 thế giới) tại vòng 2 nội dung đơn nam.

Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin và bản lĩnh để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 với các tỷ số 21-14 và 21-13.

Nhập cuộc, Tharun Mannepalli tận dụng tốt ưu thế thể hình cùng những cú đập cầu uy lực để tạo sức ép. Tuy nhiên, Hải Đăng cho thấy sự bền bỉ và khả năng điều cầu linh hoạt. Với lối đánh thông minh cùng lợi thế tay trái, Nguyễn Hải Đăng khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng thủ.

Khi Hải Đăng dẫn 11-5 trong ván 2, sức ép tâm lý khiến tay vợt Ấn Độ nhiều lần đánh hỏng. Tận dụng cơ hội, đại diện Việt Nam duy trì khoảng cách và giành chiến thắng 21-13, qua đó đoạt vé vào tứ kết.

Ở nội dung đôi nam - nữ, Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng tạo dấu ấn bằng màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước cặp hạt giống số 3 Ashith Surya và Amrutha Pramuthesh của Ấn Độ.

Sau khi thắng ván đầu 21-15, đôi chủ nhà để đối thủ cân bằng tỷ số với thất bại 19-21. Dù vậy, sự tập trung và quyết tâm đã giúp bộ đôi Việt Nam thắng 21-14 ở ván quyết định, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1 để giành quyền đi tiếp.

Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh thể hiện phong độ ổn định ở nội dung đôi nam-nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, cầu lông Việt Nam không còn đại diện nào ở nội dung đơn nữ khi Bùi Bích Phương dừng bước trước Sarunrak Vitidsarn (Thái Lan) với tỷ số 0-2.

Các trận tứ kết Vietnam Open 2026 sẽ diễn ra từ 13 giờ ngày 11-9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Một số hình ảnh của đội tuyển cầu lông Việt Nam trong ngày 10-9 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG