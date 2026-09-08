Kịch tính ngày khai màn giải cầu lông Vietnam Open 2026

Ngày 8-9, giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), mở màn bằng những màn so tài hấp dẫn giữa các tay vợt hàng đầu trong nước và quốc tế.

Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh vượt qua vòng loại đơn nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Diễn ra từ ngày 8 đến 13-9, Vietnam Open 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trước khi giải chính thức gia nhập hệ thống World Tour 100 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) từ năm 2027. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 tay vợt đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời là cơ hội quý giá để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn hướng tới ASIAD 20.

Đông đảo khán giả đến Nhà thi đấu Nguyễn Du theo dõi trực tiếp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tâm điểm chú ý đổ dồn vào tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh. Được bổ sung vào danh sách tham dự vào phút chót sau hàng loạt trường hợp rút lui của các tay vợt nước ngoài, "lão tướng" 43 tuổi vẫn chứng minh đẳng cấp và bản lĩnh của một tượng đài cầu lông Việt Nam. Ở vòng loại đơn nam, Tiến Minh dễ dàng vượt qua Nguyễn Hoàng Thái Sơn với tỷ số 2-0 (21-12, 21-6). Trước đối thủ trẻ hơn mình tới 23 tuổi, cựu số 1 Việt Nam thi đấu đầy tự tin, kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính.

Chia sẻ sau trận thắng, Nguyễn Tiến Minh khiêm tốn nói: “Ở độ tuổi này, tôi thắng được trận nào là vui trận đó, vì từ thể lực, tốc độ đến phản xạ đều không còn như trước. Mỗi trận đấu tôi đều cố gắng thi đấu hết khả năng của mình”.

Lê Đức Phát thua tiếc nuối trận ra quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở một diễn biến khác, niềm hy vọng của cầu lông nam Việt Nam là Lê Đức Phát lại không có được niềm vui trọn vẹn. Dù nhập cuộc đầy hứng khởi và giành chiến thắng trong ván đầu tiên trước Jia Wei Joel Koh (Singapore), tay vợt Việt Nam không duy trì được phong độ, phần nào do ảnh hưởng của chấn thương tái phát. Chung cuộc, Đức Phát để thua ngược 1-2 đầy tiếc nuối ngay trận ra quân.

Trong khi đó, ở nội dung đôi nam nữ, bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng và Phạm Thị Diệu Ly đã mang đến tín hiệu tích cực cho chủ nhà khi đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo.

Tin liên quan Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026: Các tay vợt Việt Nam gặp khó ngay từ đầu

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG