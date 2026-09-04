Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026: Các tay vợt Việt Nam gặp khó ngay từ đầu

Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài kịch tính bậc nhất trong lịch sử. Đáng chú ý, mùa giải năm nay còn mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc cuối cùng trước khi giải đấu chính thức bước vào hệ thống World Tour 100 danh giá vào năm 2027.

Ban tổ chức thông tin về giải đấu 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) từ ngày 8 đến 13-9. Giải năm nay quy tụ hơn 300 VĐV đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại buổi họp báo thông tin về giải diễn ra chiều 4-9, đại diện ban tổ chức cho biết, giải đấu có rất nhiều VĐV mạnh tham dự. Do đó, các tay vợt Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể thi đấu tự tin và làm nên bất ngờ.

Niềm hy vọng số 1 của cầu lông nước nhà, Nguyễn Thùy Linh, sẽ phải đối mặt với một hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch đơn nữ đầy gian nan. Lần này, thử thách đến sớm khi ngay ở vòng 1, Thùy Linh đã phải đụng độ "hòn đá tảng" 19 tuổi Xu Wen Jing đến từ Trung Quốc (hiện xếp hạng 81 thế giới). Đối thủ này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối đánh càn lướt dũng mãnh và phong độ cực kỳ ấn tượng. Đáng lo ngại hơn, đây chính là "khắc tinh" vừa đánh bại tay vợt Việt Nam tại giải tổ chức ở Hàn Quốc gần đây.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh xếp hạng hạt giống số 2 nội dung đơn nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở nội dung đơn nam, thách thức càng lớn với sự hiện diện của Lee Zii Jia (Malaysia) – người sở hữu cú đập uy lực xé gió cùng bản "lý lịch" khủng: Vô địch SEA Games 2019, All England 2021, Vô địch châu Á 2022, HCĐ Olympic 2024... Trong năm 2026, anh cũng đã lọt vào bán kết Yonex Canada Open (World Tour 300) và tứ kết Thailand Masters. Bên cạnh đó, Shogo Ogawa (Nhật Bản, hạng 68 thế giới) cũng là một rào cản lớn cho các đại diện Việt Nam như Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng...

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Vietnam Open 2026 là bản kế hoạch mang tính bước ngoặt: Kể từ năm 2027, giải đấu sẽ được nâng cấp lên hệ thống World Tour 100. Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) đang tái cấu trúc, cắt giảm cấp độ Super 100 và giới hạn sân chơi World Tour 100 ở đúng 8 giải trên toàn cầu. Việc Việt Nam xuất sắc vượt qua quy trình kiểm duyệt khắt khe để trở thành 1 trong 8 quốc gia đăng cai là một thành tựu lớn, mở ra cơ hội cọ xát đỉnh cao cho các VĐV.

Dù chất lượng chuyên môn tăng cao, giá vé vào sân theo dõi giải vẫn được giữ ở mức "mềm" với người hâm mộ: 100.000 VNĐ (vòng loại), 150.000 VNĐ (tứ kết), 250.000 VNĐ (bán kết) và 300.000 VNĐ (chung kết).

DŨNG PHƯƠNG