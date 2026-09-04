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Tuyển golf Việt Nam giữ hạng 9 tại Nomura Cup 2026

SGGPO

Đội tuyển golf Việt Nam đã không bảo vệ được ngôi vô địch tại Nomura Cup 2026 sau khi hoàn thành 4 vòng đấu.

Golf thủ Hồ Anh Huy của đội tuyển golf Việt Nam tại giải đấu lần này. Ảnh: VGA
Golf thủ Hồ Anh Huy của đội tuyển golf Việt Nam tại giải đấu lần này. Ảnh: VGA

Ngày 4-9, vòng cuối của Giải Golf Vô địch đồng đội nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Asia-Pacific Amateur Golf Team Championship 2026) - Nomura Cup 2026 kết thúc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

3 tuyển thủ Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hòa đã nỗ lực thi đấu tại vòng cuối nhưng chưa đủ giúp Đội tuyển golf Việt Nam lọt vào 3 vị trí dẫn đầu chung cuộc.

Tại vòng cuối, Hồ Anh Huy vẫn giữ sự ổn định chuyên môn và hoàn tất thi đấu với điểm Even Par. Anh Huy đạt 72 gậy. Ngoài golfer này, đồng đội Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hòa đã tập trung tìm kết quả tốt nhất. Tuấn Anh hoàn thành vòng cuối với điểm +3 và Văn Hòa đạt có cùng điểm số.

Tổng điểm tại vòng 4 của Đội tuyển golf Việt Nam là +3. Chung cuộc sau 4 vòng, các golfer Việt Nam đạt tổng điểm +5 và xếp hạng 9 chung cuộc.

Với kết quả này, Đội tuyển golf Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch như từng giành được tại Nomura Cup năm 2024.

Về thành tích chung, đội golf Hongkong (Trung Quốc) trở thành tân vô địch giải đấu khi đạt tổng điểm -19. Á quân của giải năm nay là đội Nhật Bản với điểm -15 và hạng ba là đội Hàn Quốc với tổng điểm -8.

Về xếp hạng cá nhân, Đội tuyển golf Việt Nam không có đại diện đứng trong tốp 3. Nhà vô địch là Markus Lam (Hongkong, Trung Quốc) với điểm -9 trong khi á quân là Kaito Sato (Nhật Bản, điểm -8). Golfer Hồ Anh Huy là gương mặt Việt Nam có thành tích tốt nhất khi đứng hạng T10 với điểm Even Par.

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MINH CHIẾN

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