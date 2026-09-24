Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 24-9: Wushu Việt Nam giành 1 HCB

Ngày 24-9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực tại ASIAD 20 khi đội tuyển wushu giành thêm 1 HCB, trong khi rowing, cử tạ, esports, điền kinh đóng góp các HCĐ.

Đinh Văn Tâm (giữa) nhận thưởng từ đoàn thể thao Việt Nam sau tấm HCB ASIAD 20

Ngày thi đấu 24-9 đánh dấu lần xuất quân cuối cùng của đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 20.

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Trung Quốc ở trận chung kết, võ sĩ Đinh Văn Tâm vẫn mang về tấm HCB quý giá ở nội dung đối kháng hạng cân 56kg nam. Tấm HCB của Văn Tâm là kết quả đáng khích lệ, đồng thời khép lại hành trình của wushu Việt Nam tại đại hội với thành tích 1 HCB và 4 HCĐ.

Cùng ngày, môn rowing tiếp tục trở thành điểm sáng của thể thao Việt Nam khi mang về thêm 4 HCĐ.

Ở nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền và Dư Thị Bông cán đích thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây 86 để giành HCĐ.

Sau đó, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc tiếp tục góp thêm một HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo với thời gian 7 phút 02 giây 68. Hai tấm HCĐ còn lại thuộc về cặp Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo và đội thuyền 4 nam một mái chèo gồm Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú.

Ở chung kết hạng cân 65kg nam môn cử tạ, đô cử Trần Minh Trí xuất sắc đạt HCĐ với tổng cử 309kg. Trong khi đó, nội dung Naraka: Bladepoint, tuyển Việt Nam mang về tấm HCĐ đầu tiên cho esports Việt Nam tại đại hội năm nay.

Điền kinh cũng ghi nhận thành tích đáng khen với tấm HCĐ nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam nữ. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã thi đấu xuất sắc để về đích thứ ba. Tuy nhiên, ở chung kết cự ly 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh chỉ xếp thứ 6 với thành tích 33 phút 44 giây 92.

Trong khi đó, thể dục dụng cụ để lại nhiều tiếc nuối khi các tuyển thủ Việt Nam liên tiếp lỡ cơ hội bước lên bục nhận huy chương. Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam) và Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ) đều cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 24-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN