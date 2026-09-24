ASIAD 20: 3 tuyển thủ TDDC TPHCM thiếu chút may mắn để giành huy chương

Đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam thi đấu chung kết 3 đơn môn tại tối ngày 24-9 nhưng thiếu một chút may mắn để giành được huy chương.

Nguyễn Văn Khánh Phong không giành được huy chương tại nội dung vòng treo tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

3 tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như của Thể thao TPHCM và Đội tuyển TDDC Việt Nam là những niềm hy vọng giành huy chương tại ASIAD 20. Tiếc rằng, họ không thành công.

Tại chung kết đơn môn nhảy chống nữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như đạt 13.449 điểm sau 2 lần thực hiện bài thi, xếp hạng 4.

Ở nội dung này, tuyển thủ Hàn Quốc Yeo Seojeong xuất sắc giành HCV với tổng điểm 14,483. Vị trí á quân là An Chang Ok của CHDCND Triều Tiên (13,666 điểm) còn vị trí thứ 3 là Du Siyu (TRung Quốc, 13,450 điểm).

Tiếp sau đó, tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện thi đấu chung kết ngựa vòng nam, với bài biểu diễn có độ khó 5,6, tuyển thủ người TPHCM có 14,400 điểm nhưng chỉ đạt hạng 4.

Vô địch nội dung là tuyển thủ Juraev Utkirbek (Uzbekistan) với 14,733 điểm. Vị trí thứ nhì là Khodaei Valehzaghard Arman (Iran, 14,566 điểm) còn tấm HCĐ thuộc về Hashimoto Daiki (Nhật Bản, 14,500 điểm).

Trong khi đó, á quân ASIAD 19 nội dung vòng treo đơn môn nam Nguyễn Văn Khánh Phong đã tự tin trình diễn các động tác thuần thục trong bài thi của mình.

Khánh Phong đạt 14,133 điểm nên đứng hạng 4. Vô địch lần này là Lan Xingyu (Trung Quốc, 14,933 điểm) và Kaneta Kiichi (Nhật Bản), Zou Jingyuan (Trung Quốc) lần lượt giành HCB, HCĐ

Đội TDDC Việt Nam còn tuyển thủ Trịnh Hải Khang thi đấu chung kết nhảy chống đơn môn nam vào ngày 25-9.

MINH CHIẾN