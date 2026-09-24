ASIAD 20: Võ sĩ Đinh Văn Tâm giành HCB cuối cùng cho wushu Việt Nam

Đội tuyển wushu Việt Nam chờ đợi có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng chưa thành công dù võ sĩ Đinh Văn Tâm đã rất nỗ lực.

Các hạng cân đối kháng môn tán thủ tại ASIAD 20 diễn ra rất quyết liệt. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đinh Văn Tâm đã gặp đối thủ mạnh Ou Jiaming (Trung Quốc) tại chung kết đối kháng hạng cân 56kg nam môn wushu trong sáng ngày 24-9 theo giờ địa phương ở Nhật Bản.

Đây là trận chung kết đối kháng duy nhất của các võ sĩ wushu Việt Nam tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Cách đây 4 tháng, Đinh Văn Tâm từng vượt qua Ou Jiaming tại Cúp tán thủ thế giới 2026 tổ chức ở Macau (Trung Quốc).

Tại ASIAD 20, Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết khi đã gặp chấn thương sau bán kết trước đó. Tại hiệp thứ nhất, Đinh Văn Tâm để thua 1-2 trước Ou Jiaming và hiệp 2 thua 0-5.

Dù không đạt được tấm HCV như kỳ vọng nhưng nỗ lực của Đinh Văn Tâm được Ban huấn luyện Đội tuyển wushu Việt Nam khen ngợi. Võ sĩ người Quảng Ngãi này từng có HCB tại Giải vô địch châu Á 2024, HCB tại Giải vô địch thế giới 2025.

Thành tích của Đinh Văn Tâm là tấm HCB đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đinh Văn Tâm từng vô địch tại Cúp tán thủ thế giới 2026 nhưng chỉ có ngôi á quân tại ASIAD 20. Ảnh: IWUF

Trước đó, Đội đã có 4 HCĐ của tuyển thủ Dương Thúy Vi (taolu – biểu diễn) và Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).

Với kết quả này, wushu Việt Nam mang về nhiều huy chương nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 hiện tại với 5 huy chương, hơn kỳ ASIAD 19 khi chỉ có 3 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam đã thưởng "nóng" 100 triệu đồng với thành tích HCB tại ASIAD 20 cho võ sĩ Đinh Văn Tâm.

MINH CHIẾN