Vận động viên 51 tuổi Chusovitina chưa có ý định dừng lại

Huyền thoại thể dục dụng cụ nữ 51 tuổi người Uzbekistan Oksana Chusovitina đang tranh tài ở kỳ ASIAD thứ 7 vẫn thể hiện trình độ cao cùng sự dẻo dai đáng kinh ngạc, và quan trọng hơn là vẫn muốn góp mặt ở kỳ Olympic… thứ 9 tại Los Angeles 2028.

Huyền thoại Oksana Chusovitina đang tranh tài tại kỳ ASIAD thứ 7. Ảnh: THX

Tại Nhà thi đấu Tổng hợp Thành phố Nagoya, nơi đang diễn ra các nội dung thể dục dụng cụ của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20), gương mặt quen thuộc Chusovitina đã đứng vào vị trí chuẩn bị ở cuối đường chạy đà cho nội dung nhảy chống.

Khi phát thanh viên xướng tên bà, nhiều khán giả trên khán đài đã phải nhìn lại đầy ngạc nhiên: người phụ nữ đang chuẩn bị chạy nước rút và tung người bay qua ngựa nhảy ấy đã 51 tuổi, độ tuổi có thể làm mẹ của hầu hết các đối thủ cạnh tranh với mình.

Oksana Chusovitina, huyền thoại thể dục dụng cụ người Uzbekistan, đang tranh tài tại kỳ ASIAD thứ 7 của mình - một hành trình thi đấu cấp châu lục kéo dài suốt 32 năm, bắt đầu từ kỳ đại hội tại Hiroshima năm 1994. Trong suốt chặng đường đó, bà đã giành được 8 huy chương ASIAD: 2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Vào ngày 22-9, bà đã viết thêm một chương mới vào sự nghiệp lẫy lừng của mình khi giành quyền vào chung kết nội dung nhảy chống với vị trí thứ 4 và số điểm 13,266.

Chusovitina có thành công ở ngày thi đấu chung kết 24-9 hay không thì đó chỉ là một phần trong câu chuyện của sự bền bỉ và niềm đam mê mà bà dành cho chính môn thể thao này. Tại Nagoya, với những móng tay được sơn màu xanh dương, trắng và xanh lá cây - màu cờ của Uzbekistan - Chusovitina bước vào khu vực phỏng vấn sau thi đấu với nụ cười rạng rỡ. Khi được hỏi về kế hoạch giải nghệ, bà đáp lại đầy hóm hỉnh: “Sao vậy, mọi người không muốn thấy tôi thi đấu nữa à?”.

Năm 2017, Chusovitina được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Thể dục Dụng cụ Quốc tế và vẫn là vận động viên duy nhất trong danh sách này còn đang thi đấu.

Đến khi Los Angeles (Mỹ) đăng cai Olympic vào năm 2028, Chusovitina sẽ bước sang tuổi 53, nhưng bà không loại trừ khả năng sẽ góp mặt tại kỳ Thế vận hội thứ 9: “Tôi sẽ cố gắng giành quyền tham dự Olympic 2028. Đây là thể thao, là thể dục dụng cụ. Tôi chưa muốn dừng lại”.

Trong suốt hơn 32 năm qua, các đối thủ của bà đã thay đổi qua từng thế hệ. Giờ đây, Chusovitina đang tranh tài cùng những vận động viên thể dục dụng cụ thuộc thế hệ 2000 và 2010. Tuy nhiên, với bà, tuổi tác không phải là trở ngại như nhiều người vẫn nghĩ.

“Tôi cảm thấy mình ngày càng khôn ngoan hơn qua mỗi năm. Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi không thi đấu để cạnh tranh với bất kỳ ai, tôi chỉ đang tận hưởng hành trình này mà thôi”. Chusovitina chia sẻ.

LINH SƠN