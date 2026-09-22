ASIAD 20: Kình ngư Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục Quốc gia và SEA Games

Dù không giành kết quả huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng kình ngư Trần Hưng Nguyên nỗ lực đạt thành tích chuyên môn đáng ghi nhận.

Tuyển thủ Trần Hưng Nguyên của Đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 22-9 thi đấu chung kết môn bơi tại ASIAD 20, Thể thao Việt Nam có Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn dự chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Đội tuyển bơi không quá kỳ vọng 2 kình ngư có thể giành được huy chương do nhiều đối thủ của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoàn toàn vượt trội chuyên môn. Tuy vậy, Ban huấn luyện yêu cầu Hưng Nguyên và Quang Thuấn phải tập trung thi đấu có thành tích vượt ngưỡng bản thân.

Kết thúc chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Hưng Nguyên về hạng 5 với thời gian 4’17”57 còn Quang Thuấn về hạng 7 (4’18”57). Về nhất là tuyển thủ Nhật Bản Kojima Yumeki với thành tích 4’07”02 giành HCV. Nhận HCB là Matsushita Tomoyuki (Nhật Bản) đạt kết quả 4’09”64.

Tuy nhiên, thành tích thi đấu tại ASIAD 20 của Trần Hưng Nguyên được công nhận là Kỷ lục Quốc gia mới nội dung 400m hỗn hợp. Kỷ lục cũ là 4’18”10, do chính kình ngư này lập năm 2022 khi thi đấu SEA Games 31 trên sân nhà. Đáng kể hơn, thành tích trên cũng là Kỷ lục SEA Games của nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Kết quả chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam tại ASIAD 20. Ảnh: MINH MINH

Trước khi tham dự ASIAD 20, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn đã tập huấn tại Trung Quốc. Ban huấn luyện đánh giá, Hưng Nguyên và Quang Thuấn chưa giành huy chương ASIAD 20 nhưng nỗ lực có thông số chuyên môn kể trên là rất đáng được khen ngợi.

Tính đến hết ngày 22-9, Đội tuyển bơi Việt Nam chưa giành được huy chương tại ASIAD 20.

Ngày 22-9, đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam không thành công nội dung xuất phát đồng hàng. Nguyễn Thị Thật về đích vị trí 27, Nguyễn Thị Thi có hạng 6, Nguyễn Thị Thu Mai về đích hạng 21. VĐV Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim dừng bước tại nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Tuyển thủ Đỗ Đức Tài (nam quyền, nam côn) và Đặng Trần Phương Nhi (nam quyền, nam đao) môn wushu không giành được huy chương.

MINH CHIẾN