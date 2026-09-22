Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 22-9

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ngày 22-9 để tìm thêm huy chương, trong đó kỳ vọng sẽ đạt HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội kata nữ của karate Việt Nam sẽ thi đấu ngày 22-9 để tìm cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều đội tuyển thể thao quốc gia của Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ngày 22-9 với những niềm hy vọng huy chương trong những môn quan trọng như karate, bơi, xe đạp đường trường nữ hay wushu.

Bơi: Đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ đạt được tấm huy chương ngày thi đấu 22-9. Nam kình ngư và đồng đội trẻ Mai Trần Tuấn Anh sẽ dự vòng loại 1.500m tự do lúc 10 giờ 42 phút (theo giờ địa phương tại Nhật Bản). Nếu vượt qua vòng loại, cả 2 sẽ dự chung kết vào buổi tối cùng ngày. Cự ly 1.500m tự do là nội dung thế mạnh của Huy Hoàng.

Cùng chương trình thi đấu môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền dự vòng loại 100m tự do nữ lúc 10 giờ 00, Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên bơi vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân lúc 10 giờ 12 phút. Cả 3 tuyển thủ được chờ đợi giành suất vào chung kết trong buổi tối.

Bóng chuyền nữ: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng gặp Kazakhstan để tranh hạng 7 vào lúc 10 giờ 00.

Bóng ném nữ: Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tiếp tục lượt đấu vòng tròn và gặp đội Kazakhstan lúc 13 giờ 30.

Bắn súng: Xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nữ (Phí Thanh Thảo, Nguyễn Tâm Quang) lúc 9 giờ 45 phút. Nếu vượt qua vòng loại, 2 xạ thủ sẽ vào chung kết lúc 11 giờ 45.

Boxing: Hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh bắt đầu thượng đài tranh tài trận đầu tiên ngày 21-9. Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ của Nepal lúc 12 giờ 15 ở hạng cân 51kg nữ; Võ Thị Kim Ánh gặp võ sĩ của Sri Lanka tại hạng cân 54kg nữ lúc 12 giờ 15.

Karate: Đội tuyển karate sẽ thi đấu nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ lúc 10 giờ 10 phút. 3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ hướng đến mục tiêu tranh HCV. Đây là nội dung quan trọng nhất được Đội tuyển karate Việt Nam tập huấn kỹ lưỡng để thi đấu ASIAD 20.

Đấu kiếm: Hai kiếm thủ Trần Thị Thùy Trinh và Nguyễn Phương Kim tham dự vòng loại kiếm ba cạnh nữ từ 11 giờ 45 phút. Nếu có kết quả tốt, họ sẽ vào bán kết và chung kết trong tối cùng ngày.

Xe đạp: 3 cua-rơ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi sẽ dự nội dung xuất phát đồng hàng nữ vào lúc 9 giờ 00, với hy vọng giành huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Wushu: Tuyển thủ Đỗ Đức Tài dự nội dung nam quyền nam và nam côn nam của taolu (biểu diễn) lúc 9 giờ 00. Tiếp đó, Đặng Trần Phương Nhi tham gia biểu các bài nam quyền nữ và nam đao nữ để tranh huy chương từ lúc 11 giờ 00.

Ngày thi đấu còn tổ chức tứ kết các hạng cân đối kháng. Võ sĩ Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ) gặp đối thủ Iran, Đinh Văn Tâm (56kg nam) gặp đối thủ Pakistan, Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ) gặp đối thủ Turkmenistan, Hứa Văn Đoàn (60kg nam) gặp đối thủ Hàn Quốc, Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) gặp đối thủ Philipines, Trương Văn Chưởng (70kg nam) gặp đối thủ Kazakhstan. Các trận đấu bắt đầu từ 18 giờ 00.

TDDC: Các tuyển thủ Trần Đoàn Quỳnh Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thiên Lý thi đấu vòng loại đơn môn bắt đầu từ 14 giờ 00.

Bóng chuyền bãi biển nữ: Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại gặp Mông Cổ và Macao (Trung Quốc) trong buổi sáng thi đấu.

Bóng đá nam: Đội bóng đá U23 nam Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan lúc 14 giờ trong ngày.

MINH CHIẾN