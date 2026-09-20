Ngày thi đấu ASIAD đầu tiên (20-9): Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ

Ngày 20-9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc ASIAD 20 tại Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 9 môn và giành 2 HCĐ từ teqball và karate.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi của đội tuyển teqball Việt Nam nhận thưởng nóng của Đoàn Thể thao Việt Nam sau khi giành HCĐ ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Tấm HCĐ mở màn của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 đến từ 2 tuyển thủ Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam-nữ của môn teqball.

Trong trận tranh HCĐ gặp cặp vận động viên (VĐV) Dsouza Joaquim và Beg Imran ( Ấn Độ), hai tuyển thủ Việt Nam thi đấu tự tin, phối hợp ăn ý để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 với các tỷ số 12-9 và 12-6.

Tiếp nối thành công của teqball, karate Việt Nam mang về thêm một HCĐ nhờ công của Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ. Sau thất bại trước VĐV Nhật Bản ở vòng loại, Ngọc Nhi xuống thi đấu nhánh thua và giành 2 chiến thắng trước các VĐV Hàn Quốc và Singapore để giành HCĐ.

Ở các nội dung khác, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi bướm 200m nữ) và Nguyễn Thúy Hiền (bơi ếch 50m nữ) đều giành quyền vào chung kết, song lại không thể giành lấy huy chương. Ngoài ra, các xạ thủ Dương Hà My, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo của đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận được khá nhiều kỳ vọng nhưng không thể vượt qua vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc ở tứ kết.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 20-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN